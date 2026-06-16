Deal des Tages: Diese Ninja-Heißluftfritteuse im Mega-Angebot!

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Wer mit einer Heißluftfritteuse liebäugelt, dürfte an diesem Angebot kaum vorbeikommen. Die beliebte Ninja Dual Zone Digital Air Fryer ist aktuell bei Amazon deutlich reduziert und zählt zu den gefragtesten Küchenhelfern der Woche.

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Statt 231,92 Euro kostet das Modell derzeit nur 171,42 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von 26 Prozent – und macht die Ninja-Airfryer zu einem der interessantesten Küchengeräte-Angebote auf Amazon.

Warum die Ninja Air Fryer so beliebt ist

Auch wir in der Redaktion haben uns den Bestseller genauer angesehen. Besonders auffällig ist das Konzept mit den zwei separaten Schubladen.

Während viele Heißluftfritteusen nur einen Korb besitzen, können Sie hier gleichzeitig zwei unterschiedliche Gerichte zubereiten. Pommes auf der einen Seite, Hähnchen oder Gemüse auf der anderen – und beides wird zum selben Zeitpunkt fertig.

Gerade Familien oder Menschen, die gerne mehrere Komponenten gleichzeitig kochen, schätzen diese Funktion besonders.

9,5 Liter Fassungsvermögen

Mit einem Gesamtvolumen von 9,5 Litern gehört die Ninja Dual Zone zu den größeren Modellen auf dem Markt.

Das bedeutet mehr Platz für größere Portionen, Familienessen oder Gäste. Selbst knusprige Kartoffeln, Gemüse, Fleischgerichte oder Snacks lassen sich problemlos gleichzeitig zubereiten.

Mehr als nur eine Heißluftfritteuse

Der Name täuscht fast ein wenig, denn die Ninja kann deutlich mehr als nur frittieren.

Zu den Funktionen gehören:

Heißluft-Frittieren

Max Crisp für besonders knusprige Ergebnisse

Rösten

Backen

Aufwärmen

Dehydrieren

Damit ersetzt das Gerät für viele Nutzer gleich mehrere Küchengeräte gleichzeitig.

Ninja Dual Zone Digital Air Fryer, 2 Schubladen © Ninja

Knusprige Ergebnisse mit weniger Öl

Der große Vorteil von Heißluftfritteusen bleibt natürlich die Zubereitung mit deutlich weniger Fett.

Viele Gerichte werden außen knusprig und innen saftig, ohne dass große Mengen Öl benötigt werden. Genau deshalb gehören Air Fryer mittlerweile zu den beliebtesten Küchengeräten überhaupt.

Ninja Dual Zone Digital Air Fryer, 2 Schubladen © Ninja

Amazon-Kunden sind begeistert

Mit 4,7 von 5 Sternen und über 1.500 Bewertungen gehört die Ninja Dual Zone zu den am besten bewerteten Modellen ihrer Kategorie.

Besonders häufig gelobt werden die einfache Bedienung, die hohe Leistung und die Möglichkeit, zwei Gerichte gleichzeitig zuzubereiten.

Ninja Dual Zone Digital Air Fryer, 2 Schubladen © Ninja

Angebot stark nachgefragt

Amazon kennzeichnet das Angebot aktuell als "stark nachgefragt". Allein im vergangenen Monat wurde die Heißluftfritteuse mehr als 200 Mal gekauft.

Gerade hochwertige Ninja-Geräte werden nur selten deutlich günstiger angeboten, weshalb viele Käufer solche Aktionen gezielt nutzen.

Fazit

Wer auf der Suche nach einer leistungsstarken Heißluftfritteuse ist, die weit mehr kann als nur Pommes zuzubereiten, sollte sich dieses Angebot genauer ansehen.

Die Kombination aus zwei Schubladen, großem Fassungsvermögen, vielseitigen Programmen und 26 Prozent Rabatt macht die Ninja Dual Zone Digital Air Fryer aktuell zu einem der spannendsten Küchengeräte-Angebote auf Amazon. Kein Wunder, dass das Modell derzeit zu den meistgesuchten Air Fryern seiner Klasse zählt.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.