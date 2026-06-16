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Donauinselfest

Bussi von der Insel: dif26 mit neuer Merch-Kollektion

Donauinselfest.
© Alexander Müller
Echte Hingucker warten auf alle, die Anfang Juli auf die Insel strömen: Das Donauinselfest bringt seine eigene Merch‑Kollektion zurück – und legt sogar noch eins drauf.
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Von 3. bis 5. Juli wird die Donauinsel wieder zum Party-Hotspot der Bundeshauptstadt. Neben angesagten Konzerten und jeder Menge Freizeitprogramm wartet heuer ein besonderes Zuckerl auf die Besucher: Erstmals gibt es am Festivalgelände nicht nur exklusive DIF-Stücke, sondern auch Merchandise der auftretenden Künstler. Gleich links neben der großen Festbühne findet sich der Verkaufsstand, dessen Palette von faltbaren Trinkflaschen über freche "Bussi von der Insel"-Kappen bis hin zu den kultigen DIF‑Socken reicht.

Das Donauinselfest bringt heuer seine eigene Merch-Kollektion zurück – exklusiv nur direkt auf der Insel.
Das Donauinselfest bringt heuer seine eigene Merch-Kollektion zurück – exklusiv nur direkt auf der Insel. © Pro Event Team für Wien GmbH

Die Auswahl ist ein bunter Mix aus Wiener Schmäh und Festival‑Feeling: praktisch, verspielt, auffällig. Alles ist streng limitiert und ausschließlich am Festivalwochenende erhältlich - die Preise reichen von 2 bis 20 Euro. Der Stand ist am Freitag ab 11:30 Uhr, am Samstag ab 15 Uhr und am Sonntag ab 15:30 Uhr geöffnet. Zusätzlich ist zwischen 15 und 19 Uhr an allen drei Tagen ein mobiler Merch-Stand auf dem Festgelände unterwegs.

"Das Donauinselfest ist mehr als ein Festival – es ist ein Gefühl. Und dieses Gefühl gibt's heuer auch zum Mitnehmen. Wir freuen uns sehr, die neuen Merch-Artikel exklusiv auf der Insel anbieten zu können. Ein Bussi von der Insel, DIF-Socken an den Füßen, so bleibt die Erinnerung, auch wenn der Sommer längst vorbei ist" betont Julia Healy, Co-Geschäftsführerin Pro Event Team für Wien & Projektleiterin des Donauinselfestes. Als Presenting Partner des #dif26 agieren Wien Energie, UniCredit Bank Austria, Wiener Städtische Versicherung, Österreichische Lotterien und Wien Holding. (Nikolai Uzelac)

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