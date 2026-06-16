Vorsicht: Heftige Gewitter im Anmarsch

In Teilen Österreichs muss man am Dienstag mit Gewittern rechnen.

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Nach einem zunächst freundlichen und teils sonnigen Start ins Wettergeschehen nimmt die Unbeständigkeit in Österreich wieder zu. Vor allem ab dem Nachmittag steigt in mehreren Regionen die Gefahr von Schauern und Gewittern.

Zunächst zeigt sich vielerorts noch die Sonne. Im Laufe des Tages ziehen jedoch von Westen und Nordwesten her zunehmend dichte Wolkenfelder auf, die sich bis zum Nachmittag über weite Teile des Landes ausbreiten. Mit den Wolken setzt gebietsweise leichter bis mäßiger Regen ein, der stellenweise auch schauerartig ausfallen kann.

Besonders aufmerksam sollten Bewohner im Süden und Südosten des Landes sein. Dort können sich gegen Abend Gewitter entwickeln. Lokal sind dabei kräftige Regengüsse und kurze Windböen möglich. Die Temperaturen erreichen zuvor noch angenehme 22 bis 27 Grad.

Auch in der Nacht bleibt das Wetter wechselhaft. Bei aufgelockerter Bewölkung ziehen immer wieder einzelne Schauer durch. Vor allem im Süden und Südosten sind bis in die Nachtstunden hinein lokale Gewitter nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen gehen auf 11 bis 17 Grad zurück.

Auch morgen Gewitter-Gefahr

Am Mittwoch Tag setzt sich das unbeständige Wetter fort. Zwar scheint die Sonne insgesamt häufig, die warme Luft begünstigt aber die Bildung zahlreicher Quellwolken. Diese können im Tagesverlauf erneut Schauer hervorbringen, vereinzelt sind auch Gewitter dabei.

Die größten Niederschlagsmengen werden derzeit vom Tiroler Unterland über Salzburg bis ins Salzkammergut erwartet. Dort können die Schauer zeitweise kräftiger ausfallen. An der Alpennordseite und im Bergland frischt zudem der Westwind zeitweise lebhaft auf.

Trotz der wechselhaften Tendenz bleibt es sommerlich warm. Nach Frühwerten zwischen 11 und 17 Grad steigen die Temperaturen tagsüber auf 24 bis 30 Grad. Damit trifft die Gewitterluft auf warme Sommerluft – eine Kombination, die in den kommenden Tagen weiterhin für lokale Wetterüberraschungen sorgen kann.