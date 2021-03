Lockdown für alle in Sicht

Die Prognosen erwarten Anstieg in allen Bundesländern – auch in Spitälern. Politik-Insider von Isabelle Daniel.

Gestern wurden fast 4.000 Neuinfektionen in Österreich registriert. Tendenz steigend. Dabei waren nur 6,51 Prozent der Antigentests in der vergangenen Woche positiv.



Vor allem im Osten ist die Lage dramatisch. Alleine Wien vermeldete gestern erneut 1.000 neue Fälle. Auch die Intensivfälle steigen. Für Wien wird gar ein Anstieg von rund 170 auf 260 in den kommenden zwei Wochen prognostiziert. Die Auslastungsgrenze ist hier ebenso wie im Burgenland und Niederösterreich bereits erreicht.



