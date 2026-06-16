„wegfinder"-App für Wiener Neustadt

Am 1. Juli startet die Stadt Wiener Neustadt in ein neues, digitales Mobilitätszeitalter.

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Die von der Stadt gemeinsam mit den ÖBB entwickelte Plattform „wegfinder" bündelt künftig alle Angebote: Stadtbus, E-Scooter, Nextbike-Fahrräder, Carsharing und das Maxi-Taxi. Die App ist ab dem 1. Juli für iOS und Android verfügbar.

Auch E-mäßig unterwegs

Neu organisiert wird auch das E-Scooter-Sharing: Anbieter „Dott" stellt bis zu 180 Roller bereit, teils an fixen Stationen in der Innenstadt, teils im Free-Floating-Betrieb. Das Fahrradverleihsystem Nextbike bleibt bis 2031 gesichert. Die Einführung kostet die Stadt einmalig rund 120.000 Euro, ab 2027 fallen jährlich rund 95.000 Euro an laufenden Kosten an.