Junge Fußgängerin (18) auf Zebrastreifen angefahren

Die 18-Jährige wurde von einem Auto erfasst und musste ins Spital.

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Eine 18-Jährige ist am Montagabend in Feldbach bei einem Verkehrsunfall auf einem Schutzweg verletzt worden. Die junge Fußgängerin wurde von einem Pkw erfasst und musste nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.

Abendsonne mögliche Ursache

Der Unfall ereignete sich kurz vor 19 Uhr im Bereich der Kreuzung Mühldorfer Straße und L201. Eine 69-jährige Autofahrerin war mit ihrem Wagen unterwegs und wollte nach links abbiegen. Gleichzeitig überquerte die 18-Jährige den Schutzweg im Kreuzungsbereich. Dabei kam es aus bislang bekannten Gründen zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrzeug und der Fußgängerin.

Nach Angaben der Pkw-Lenkerin dürfte die tief stehende Abendsonne ihre Sicht beeinträchtigt haben. Die Frau gab an, beim Abbiegevorgang geblendet worden zu sein und die Fußgängerin deshalb nicht rechtzeitig wahrgenommen zu haben. In weiterer Folge wurde die junge Frau vom Auto erfasst.

Verletzte im Krankenhaus

Die 18-Jährige erlitt bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde sie in das Landeskrankenhaus Feldbach eingeliefert. Dort blieb sie zur weiteren Behandlung stationär aufgenommen. Die genauen Umstände des Verkehrsunfalls werden nun geprüft.