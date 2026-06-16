Kurzschluss legt Sägewerk in Schutt und Asche

Ein elektrischer Kurzschluss hat „mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit" den Großbrand in einem Mistelbacher Sägewerk ausgelöst.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Das ergaben Ermittlungen des Landeskriminalamts gemeinsam mit einem Sachverständigen der Landesstelle für Brandverhütung NÖ. Ersten Schätzungen zufolge: Schaden im mittleren sechsstelligen Bereich.

Chaos in der Nacht

Das Feuer brach in der Nacht auf Donnerstag in einem Hackschnitzellager aus – und fraß sich rasend schnell durch das Gelände. Alarmstufe B4, die höchste überhaupt. Rund 200 Feuerwehrmitglieder kämpften stundenlang gegen die Flammen. Nur knapp konnte ein Übergreifen auf das unmittelbar angrenzende Heizwerk verhindert werden. Erst kurz vor 10.30 Uhr hieß es: „Brand aus."