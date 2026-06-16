Inferno
Kurzschluss legt Sägewerk in Schutt und Asche
Das ergaben Ermittlungen des Landeskriminalamts gemeinsam mit einem Sachverständigen der Landesstelle für Brandverhütung NÖ. Ersten Schätzungen zufolge: Schaden im mittleren sechsstelligen Bereich.
Chaos in der Nacht
Das Feuer brach in der Nacht auf Donnerstag in einem Hackschnitzellager aus – und fraß sich rasend schnell durch das Gelände. Alarmstufe B4, die höchste überhaupt. Rund 200 Feuerwehrmitglieder kämpften stundenlang gegen die Flammen. Nur knapp konnte ein Übergreifen auf das unmittelbar angrenzende Heizwerk verhindert werden. Erst kurz vor 10.30 Uhr hieß es: „Brand aus."
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