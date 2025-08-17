Alarm beim Bundesheer: Eurofighter mussten starten

Heute Nachmittag löste ein ziviles Flugzeug zwischen Rijeka und Arnsberg einen Alarmstart der Eurofighter aus.

Am heutigen Nachmittag kam es zwischen 14:09 und 14:27 Uhr zu einem Alarmstart der österreichischen Eurofighter. Grund war eine fehlende Funkverbindung zu einem zivilen Flugzeug auf der Strecke von Rijeka nach Arnsberg.

Der Einsatz erfolgte im Raum Traunsee, wo die Verbindung schließlich wiederhergestellt werden konnte. Laut Bundesheer verlief die Mission ohne Zwischenfälle.

Sicherheitsrisiken im Luftraum

Eurofighter-Alarmstarts dienen der schnellen Reaktion auf Sicherheitsrisiken im Luftraum, etwa bei Kommunikationsausfällen oder unbekannten Flugbewegungen. Die Kosten für solche Einsätze trägt in der Regel der Verursacher des Vorfalls.

Das Bundesheer betont die Wichtigkeit der ständigen Luftraumüberwachung und zeigt damit erneut die Einsatzbereitschaft seiner Piloten.