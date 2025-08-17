Endlich! Marc Marquez gewinnt Österreich-GP in Spielberg

MotoGP-Dominator Marc Marquez (32) hat endlich auch am Red Bull Ring gewonnen! Der Spanier triumphierte am Sonntag in Spielberg vor Ducati-Kollege Fermin Aldeguer und Marco Bezzecchi (Aprilia). Die KTM-Stars Pedro Acosta und Enea Bastianini belegten die Plätze 4 und 5.

Von Startplatz-Platz vier aus kämpfte sich Samstag-Sprint-Sieger Marquez im GP am Sonntag Platz um Platz nach vorne. In der 20. Runde holte er sich Pole-Mann Bezzecchi, der sich noch zwei Runden wehrte, und brauste seinem 97. GP-Sieg entgegen. Marquez hält damit bei 71 Siegen in der Königsklasse (9 in 13 Saison-Rennen 2025). Francesco Bagnaia (Ducati), zuletzt dreimal Sieger in Spielberg, kam über Platz 8 nicht hinaus. Titelverteidiger Jorge Martin (Aprilia) stürzte.

"Endlich! Ich habe so lange gewartet auf diesen Sieg"

"Ich bin superglücklich, dass ich endlich auch hier gewonnen habe", jubelte Marquez über seinen Premieren-Sieg am Red Bull Ring. "Ich habe so lange gewartet auf diesen Sieg, deswegen fühlt er sich umso besser an." Dreimal hatte der beste Motorrad-Fahrer der Gegenwart den Sieg in Spielberg in der letzten Runde verspielt, diesmal hatte er mit der überlegenen Ducati alles richtig gemacht.

Marquez führt WM mit 142 Punkten Vorsprung an

Mit seinem 6. GP-Sieg in Folge baute Marquez den Ducati-Rekord aus, der 7. MotoGP-WM-Titel ist dem Spanier praktisch nicht mehr zu nehmen. Sein drei Jahre jüngerer Bruder Alex Marquez, am Sonntag nur Zehnter, ist bereits 142 Punkte hinten. Pecco Bagnaia (8.) fehlen überhaupt 197 Punkte auf den Überflieger.

Nur 117.560 Zuschauer am gesamten Wochenende

Einen traurigen Minus-Rekord gab's auf den Tribünen: Insgesamt nur 117.560 Besucher fanden beim 1000. GP der Motorrad-WM-Geschichte den Weg nach Spielberg. Im Vorjahr waren es noch 150.000 gewesen, 2023 waren 173.000 verzeichnet worden und bei der Premiere 2016 überhaupt 215.850.