© Getty Images

Drive-by-Coup

E-Scooter-Fahrer beraubte Rollator-Oma

17.08.25, 13:48 | Aktualisiert: 17.08.25, 15:28
Ein 44-jähriger Türke auf einem E-Scooter riss am Brigittaplatz einer Seniorin, die mit dem Rollator unterwegs war, das Goldketterl vom Hals. Der obendrein betrunkene Straßenräuber wurde in einem Lokal festgenommen, wo er zu randalieren anfing.

Wien. Und so easy konnte die Polizei Drive-by-Täter ausforschen: Das 76-jährige Opfer hatte als Passantin und Zeugin mitbekommen, dass der Verdächtige, der ihr den Schmuck entrissen hat, zuvor bereits wegen Trunkenheit auf dem E-Scooter angezeigt worden sei. Der Mann, dessen Identität aufgrund dieses Hinweises im Handumdrehen geklärt werden konnte, wurde schließlich in einem Lokal festgenommen.

In dem besagten, in der Klosterneuburger Straße gelegenen Gastwirtschaft hatte der türkische Staatsbürger bereits den nächsten Polizeieinsatz ausgelöst, nachdem er dort gerade zu randalieren begonnen hatte. Die geraubte Goldkette hatte der Verdächtige bei sich und wurde dem Opfer im Anschluss retourniert.

Der 44-Jährige, der zuvor mit rund einem Promille Alkohol auf dem E-Scooter unterwegs war, konnte bisher nicht vernommen werden und befindet sich noch in polizeilicher Anhaltung. Die weiteren Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost.

