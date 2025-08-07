Verfolgung: Drogendealer raste Polizei mit E-Scooter davon

Passanten mussten bei der Verfolgung zur Seite springen.

Polizisten konnten am Mittwoch in Rudolfsheim-Fünfhaus einen Drogendeal beobachten. Doch als die Beamten versuchten die beiden Männer zu kontrollieren, sprang einer von ihnen auf einen E-Scooter und flüchtete. Dabei knallte er gleich in die Fahrertür der Zivilstreife, fuhr aber trotzdem weiter und überquerte, ohne auf den Verkehr zu achten, den mehrspurigen Sechshauser Gürtel.

Anschließend raste er auf dem Gehsteig stadtauswärts, wobei mehrere Passanten, darunter auch ein Kind, zur Seite springen mussten. Auf Höhe der Ullmannstraße kollidierte der Tatverdächtige erneut mit dem gleichen Streifenwagen, der bereits beschädigt war. – dieses Mal knallt er in die Beifahrerseite

Voll auf Drogen

Der 34-Jährige setzte seine Fahrt jedoch unbeirrt als Geisterfahrer fort. Den Beamten gelang es, ihn kurze Zeit später unter Anwendung von Körperkraft anzuhalten und vorläufig festzunehmen.

Im Zuge der Durchsuchung, der Mann stand unter Drogen, wurde bei ihm vermutlich Heroin sowie verschreibungspflichtige Medikamente entdeckt und sichergestellt. Der 34-Jährige, gegen den bereits ein aufrechter Vorführungsbefehl des Landesgerichts für Strafsachen Wien bestand, wurde wegen des Verdachts der Gefährdung der körperlichen Sicherheit sowie nach den Bestimmungen des Suchtmittelgesetzes angezeigt und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt überstellt.