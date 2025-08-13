Wiener fährt Teenie (15) auf E-Scooter nieder - und wird mit Mord bedroht

Weil sein Sohn von einem betrunkenen SUV-Lenker erfasst und verletzt wurde, zuckte der Vater des 15-jährigen Unfallopfers aus. Gegenüber den ermittelnden Beamten drohte der Tschetschene (40) den Autofahrer umzubringen.

Wien. Wie die Polizei bekannt gibt, ereignete sich Montagabend in Favoriten ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem E-Roller: Kurz vor 23:00 Uhr bog ein Wiener mit seinem SUV an der Kreuzung der Oberlaaer Straße mit der Feßlergasse nach links ab.

Dabei kollidierte das Fahrzeug des 63-Jährigen mit einem geradeaus fahrenden E-Roller, wodurch dessen minderjähriger Lenker zu Boden geschleudert wurde. Der 15-Jährige musste von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und mit Prellungen in ein Spital gebracht werden. Bei dem Autofahrer, der unverletzt geblieben war, wurde in weiterer Folge eine Alkoholisierung von 1,4 Promille festgestellt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein vorläufig abgenommen. Er wurde wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und nach verkehrsrechtlichen Bestimmungen angezeigt.

Als der Vater des 15-Jährigen von den Beamten über den Unfall und die Verbringung seines Sohnes in ein Spital informiert wurde, äußerte dieser mehrfach Morddrohungen gegen den Pkw-Lenker. Der Tschetschene wurde daraufhin wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung angezeigt.