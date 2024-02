× „Brauch den Sex nicht mehr“: Wanda liefern nächsten emotionellen Hit

Mit der Trauer-Ballade "Bei neimand anders" vertonten Wanda ihre Trauer und trafen damit mitten ins Herz. Jetzt legen sie mit dem nächsten hoch emotionellen Song nach. Am Freitag kommt die neue Single.

„Und ich brauch den Sex nicht mehr. Ich will so viel mehr von dir!“ Nach der emotionalen Trauer-Ballade "Bei niemand anders", mit der man den Tod von Keyboarder Christian Hummer und Wandas Vater Werner Fitzthum in „Worte zu fassen versucht" und damit in alle Herzen traf sowie auch gleich die Spitze der Charts eroberte, legen Wanda am Freitag mit einem neuen Hit nach! Ein weiterer Vorbote der für 7. Juni erwarten CD „Ende nie“.

Auch hier ist der Abschied, wie ein auf Facebook geteiltes Textblatt bewiest, das zentrale Thema. „Dass du da bist wenn es schmerzt. Dass mein Papa gerade stirbt,“ heißt es da. Oder: „Das is ganz genau der Scheiss den man lernt in Therapie!“

Bewegende Worte, die wieder mitten ins Herz treffen. „So schlecht es uns persönlich ging, so viel Spaß hatten wir am Musikmachen. Das war in den ganzen Monaten der einzige Lichtblick für uns.“ Deshalb geht man ab 25. April auch wieder auf große Tour. Stoppt dabei auch in Gmunden (31. Mai), Graz (19. Juli), auf der Burg Clam (20. Juli), Lustenau (2. August), Kufstein (30. August) und mit dem großen Weihnachts-Konzert aam 21. Dezember auch wieder in der Wiener Stadthalle.