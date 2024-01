× Wanda rocken sich jetzt mit neuer Live-Version in alle Herzen

Mit der Trauer-Ballade "Bei niemand anders" eroberten Wanda alle Herzen. Jetzt gibt's eine brandneue Live-Version, die für noch mehr Gänsehaut sorgt.

Im November rockten sich Wanda mit der Trauer-Ballade "Bei niemand anders", mit der man den Tod von Keyboarder Christian Hummer und Wandas Vater Werner Fitzthum in „Worte zu fassen versucht" in alle Herzen: „Ein Lichtblick in schwierigen Zeiten“ so der allgemeine Fan-Tenor. Am 22. Dezember stimmte man den „Herzens-Song unter Tränen („Hebt alle eure Hände für die Menschen, die wir in diesem Jahr verloren haben.“) als Live-Premiere beim Weihnachts-Konzert in der Wiener Stadthalle an. Und jetzt gibt’s die emotionale Live-Version auch als Stream und YouTube-Video.

© Thomas Zeidler-Künz ×

© Thomas Zeidler-Künz ×



Auch damit treffen Wanda wieder mitten ins Herz: „So emotional, "leider" wahr und tiefgründig“, „So viele Emotionen und Liebe die ich im Publikum beobachten konnte“ oder "Wie unfassbar schön“ heißt es da auf YouTube.

© Universal Music ×

© Wanda ×



Die emotionale Klavier-Ballade ist die beste Einstimmung auf das neue Album „Ende nie“, mit dem man ab 7. Juni in 12 Songs „das „zentrale Gefühl der Liebe“ vermitteln will. In allen Schattierungen, wahrhaftig, universell, erfahrbar. Dazu gibt’s auch ein eigenes EURO-T-Shirt mit „Amore“-Logo auf der Brust sowie der Nummer 10 und dem Spielernamen „Wanda“ am Rücken sowie die große Tour, die am 25. April in Zürich startet und bei uns in Gmunden (31. Mai), Graz (19. Juli), der Burg Clam (20. Juli), Lustenau (2. August), Kufstein (30. August) und der Wiener Stadthalle (21. Dezember) stoppt.