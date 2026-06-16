75 Jahre BUWOG: Festakt im Zeichen der Wohnbau-Tradition

Zum Jubiläum lud die BUWOG zu einem prominent besuchten Festakt in Wien. Rund 200 Gäste aus Immobilien, Politik und Wirtschaft folgten der Einladung.

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Anlässlich ihres 75-jährigen Jubiläums nutzte die BUWOG die etablierte Veranstaltungsreihe "BUWOG im Gespräch" und setzte damit den Rahmen für die exklusive und von Prominenz besuchte Feier. Rund 200 geladene Gäste feierten gemeinsam den 75-jährigen Bestand der BUWOG.

Unter den geladenen Gästen waren unter anderem Wolfgang Scheibenpflug (Geschäftsbereichsleiter Immobilien- und Standortmanagement Flughafen Wien AG), Sne Veselinović (Architektin), Christian Heiss (Architekt) und Christiane Varga (Soziologin und Zukunftsforscherin).

Auch für musikalische Unterhaltung war gesorgt: Ein Quartett der Wiener Philharmoniker begleitete die Gäste durch den Abend.

Die Moderation des Abends übernahm ZiB-Anchorman Tarek Leitner. Unter den Gästen befanden sich zahlreiche bekannte Namen der Branche, darunter Vertreterinnen und Vertreter aus den Bereichen Immobilien, Architektur, Politik und Wirtschaft: Karina Schunker (Geschäftsführerin EHL Wohnen), Daniel Jelitzka (Eigentümer JP Immobilien), Claudia Brey (Geschäftsführerin ÖBB-Immobilienmanagement), Peter Engert (Geschäftsführer ÖGNI) und Alexandra Gruber (Geschäftsführerin Die Tafel Österreich).

Podiumsdiskussion zur Zukunft des Wohnens

Ein Highlight des Abends war die prominent besetzte Podiumsdiskussion mit Michael Ehlmaier, Brigitte Jilka, Karin Lux, Daniel Riedl (Vonovia) sowie Gerhard Schuster. Diskutiert wurden die Entwicklung des Wiener Wohnungsmarktes, Wohnqualität, Nachhaltigkeit und die Zukunft urbaner Stadtentwicklung.

Wiener Bürgermeister Ludwig gratuliert zum Jubiläum

Auch Wiens Bürgermeister Michael Ludwig ließ es sich nicht nehmen, zu gratulieren. In seiner Botschaft betonte er die Bedeutung der BUWOG für den Wohnbau in der Hauptstadt und die Schaffung lebenswerter Quartiere in einer wachsenden Stadt:

"75 Jahre BUWOG stehen für eine starke Tradition im Wohnbau und für beispielhafte Projekte, die das Stadtbild Wiens sowie das Leben vieler Wienerinnen und Wiener positiv beeinflusst haben. Ich gratuliere der BUWOG zum Jubiläum und wünsche weiterhin Erfolg bei der Gestaltung qualitätsvollen Wohnraums für die kommenden Generationen", so Bürgermeister Michael Ludwig.

Tradition und Entwicklung im Wohnbau

Die BUWOG blickt selbst auf eine bewegte Geschichte zurück: Gegründet als Antwort auf die Wohnungsnot der Nachkriegszeit, hat sich das Unternehmen zu einem Komplettanbieter entlang der gesamten Immobilienwertschöpfungskette entwickelt. Heute umfasst das Portfolio rund 36.800 Mieteinheiten im Eigenbestand sowie rund 55.000 verwaltete Einheiten.

Wachstum und neue Projekte

Für die Zukunft setzt die BUWOG weiterhin auf Wachstum: In Österreich sollen ab 2026 rund 1.500 neue Wohneinheiten entstehen, zusätzlich werden heuer etwa 450 Wohnungen fertiggestellt.

Führungswechsel im Unternehmen

Ein weiterer Programmpunkt war der angekündigte Führungswechsel im Zuge des Ausscheidens von Daniel Riedl aus dem Vorstand der Vonovia SE. Seine Nachfolge sowie die künftige Ressortverteilung markieren einen wichtigen strategischen Schritt für die weitere Entwicklung des Unternehmens.

BUWOG als Gestalter des Wohnungsmarktes

Mit dem Jubiläum unterstreicht die BUWOG ihre Rolle als einer der zentralen Gestalter des österreichischen Wohnungsmarktes – mit Tradition, großen Plänen und klarer Ausrichtung auf nachhaltige Stadtentwicklung.