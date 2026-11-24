Google will die Wetter-App für ihre Pixel-Smartphones verbessern. Dafür verlässt sich der Tech-Gigant auf seine Nutzer.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Manchmal passt die Wetteranzeige auf dem Handy nicht mit dem Blick aus dem Fenster überein. Daran möchte nun Google etwas ändern. Um die Genauigkeit ihrer Wetter-App zu verbessern, setzt der Tech-Gigant aus dem Silicon Valley auf die Rückmeldung ihrer Nutzer.

Direkt in der App kann mit dem neuesten Update über "Aktuelles Wetter melden" die aktuelle Wetterlage bewertet werden. Google fordert sogar von seinen Nutzern. Am unteren Ende der Übersicht für den derzeitigen Standort befindet sich die entsprechende Karte. Diese kann auch im Feed nach oben gezogen werden.

Neue Funktion und neues Design

Nutzer können unter anderem die Temperatur bewerten. Es kann aus "korrekt", "wärmer" oder "kälter" ausgewählt werden. Zusätzlich kann die Wetterlage dokumentiert werden. In der "Pixel Weather"-App können die Nutzer unter anderem aus klarem Himmel, Bewölkung, Regenschauer, Graupel oder Hagel, Schneeschauer, starken Gewittern und schlechter Sicht auswählen.

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Laut dem Online-Magazin "9to5Google" will Google damit die Genauigkeit ihrer lokalen Wettervorhersagen verbessern. Der Konzern erklärt, dass neben dem Feedback auch der Gerätestandort sowie bestimmte Diagnoseinformationen erfasst werden. Die Daten sollen aber nicht mit dem Google-Konto des Nutzers verbunden sein.

Neben der neuen Funktion erhält die App eine angepasste Darstellung von Wetterwarnungen. Bisher wurden betroffene Städte auf der Startseite mit einem kräftigen roten Kartenhintergrund hervorgehoben. In der neuen Darstellung wird nur noch der Warntext rot dargestellt. Das neue Design gilt auch für die Stadtseiten. Die Änderungen werden mit der Version 1.1.20261012.x von Pixel Weather eingeführt.