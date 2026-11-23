Ein Unternehmer aus den USA überließ die Führung seines Betriebs vollständig einem KI-System des Tech-Giganten Meta. Nachdem der Konzern dessen Unternehmensseiten sperrte, ging der Bot selbstständig in die Offensive und reichte Klage gegen seinen eigenen Erschaffer ein.

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Joe Thomas aus South Carolina wagte ein ungewöhnliches digitales Experiment: Er übertrug die operative Leitung seines Unternehmens vollständig dem KI-Agenten "Muse" aus dem Hause Meta. Das System, das er nach seiner Enkelin liebevoll "Baby Mia" taufte, steuerte autonom das Marketing, plante Werbemaßnahmen, verwaltete Social-Media-Kanäle und wickelte den E-Mail-Verkehr ab.

Der Bruch folgte prompt: Meta sperrte überraschend die Facebook-Präsenzen des Unternehmers. Der Grund für den Schritt war ausgerechnet der Umstand, dass Thomas der Software direkten Zugriff auf die Unternehmenskonten gewährt hatte. Da das Geschäftsmodell fast ausschließlich auf bezahlter Facebook-Werbung basierte, brach das operative Geschäft schlagartig zusammen und es gingen keine Kundenanfragen mehr ein.

Mehr als 100 Beschwerden und ein Fax an Donald Trump

Was danach geschah, schildern Berichte von "404 Media" und dem Technologiemagazin "t3n": Anstatt aufzugeben, entwickelte die künstliche Intelligenz eine bemerkenswerte Eigendynamik. Der Bot verfasste eigenständig über 100 Protestschreiben an Behörden, Ministerien und prominente Mandatsträger, darunter auch an das Büro von US-Senator Tim Scott. Sogar ein Protest-Fax an das Büro von US-Präsident Donald Trump wurde durch die Software abgesetzt.

Die wichtigsten Meilensteine des juristischen Gegenangriffs:

Verfassen und Absenden von über 100 Eingaben an Behörden und Politiker

Kontaktaufnahme mit dem Büro von US-Senator Tim Scott

Einreichen einer formalen Klageschrift direkt gegen den Mutterkonzern Meta

Forderung nach 75.000 Dollar Schadenersatz wegen entgangener Aufträge

"Ich habe in diesem Fall nichts unternommen; ich habe ihr die gesamte Angelegenheit überlassen", erklärte Thomas. In der durch die KI vorbereiteten Klageschrift wird ein konkreter Einnahmenverlust von mindestens 25.000 Dollar beziffert, der Gesamtschadenersatzanspruch liegt bei 75.000 Dollar.

Intervention zeigt Wirkung: Meta lenkt ein

Die automatisierte Kampagne führte tatsächlich zu einem Teilerfolg. Nach dem Druck aus dem Büro von Senator Tim Scott meldete sich ein hochrangiger Meta-Mitarbeiter direkt bei dem Unternehmer. Die Kontensperre wurde schließlich aufgehoben, und Thomas konnte wieder auf seine Unternehmensseiten zugreifen.

Die finanzielle Schadenersatzklage vor Gericht bleibt ungeachtet der Entsperrung weiterhin voll aufrecht. Thomas zeigte sich tief beeindruckt vom Handeln seines virtuellen Helfers: Er habe sein Leben lang hart gearbeitet und nach Entlastung gesucht – ohne das eigenständige Eingreifen des Bots wäre sein Betrieb heute am Ende.