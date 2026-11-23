Riesiges Update
WhatsApp-Gruppen stehen vor großer Veränderung
Längst dient WhatsApp nicht mehr nur dem privaten Austausch im Freundes- und Familienkreis. Immer häufiger nutzen Sportvereine, Schulklassen, Hausgemeinschaften und Betriebe den Kommunikationsdienst als zentrales Organisationswerkzeug. Um diesem Trend gerecht zu werden, lockert der Messenger die bisherigen Beschränkungen spürbar.
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Bislang war die Teilnehmerzahl auf exakt 1.024 Personen pro Gruppenchat limitiert. Künftig finden bis zu 1.500 Nutzer in einer gemeinsamen Runde Platz. Das entspricht einem Plus von 476 Personen pro Chat. Größere Zusammenschlüsse müssen ihre Mitglieder dadurch künftig seltener auf mehrere parallele Chatgruppen aufteilen.
Automatische Umstellung auch für bestehende Chats
Wie das Fachportal WABetaInfo berichtet, greift die Lockerung ohne manuellen Mehraufwand:
- Die neue Obergrenze gilt automatisch auch für bereits bestehende Gruppen
- Administratoren müssen keine neuen Chats erstellen und keine Sonderfunktionen aktivieren
- Die Erweiterung schaltet sich serverseitig für Android- und iOS-Nutzer frei
- Sobald die Freischaltung aktiv ist, können sofort neue Mitglieder hinzugefügt werden
Auch innerhalb von Communities, die mehrere themenbezogene Chats unter einem gemeinsamen Dach bündeln, greift die Anhebung: Die jeweiligen Untergruppen wachsen ebenfalls auf bis zu 1.500 Mitglieder an. Die gesonderte Ankündigungsgruppe innerhalb einer Community bleibt weiterhin unverändert bei einer Kapazität von bis zu 2.000 Teilnehmern.
Neue Organisations-Tools für besseren Überblick
Um dem drohenden Chaos in solch riesigen Gesprächsrunden entgegenzuwirken, hat WhatsApp begleitende Funktionen zur Strukturierung integriert:
- Dauerhaftes Anheften besonders relevanter Nachrichten an der Spitze des Chats
- Gezielte Filter für persönliche Erwähnungen und direkte Antworten
- Weitergabe des bisherigen Chatverlaufs an neu beigetretene Mitglieder
Der Rollout des neuen Limits erfolgt schrittweise für Anwender mit den aktuellsten Versionen auf Android- und iOS-Geräten. Da Meta die Funktion stufenweise freigibt, sehen einige Nutzer vorübergehend noch die alte Höchstgrenze. Ein fixer Stichtag für den weltweiten Abschluss der Verteilung wurde noch nicht bekanntgegeben.
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