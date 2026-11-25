Niederösterreichs Winterdienst ist bereit für die Saison 2026/27. Silos sind voll, der Fuhrpark ist neu aufgestellt.

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Die Straßenmeistereien sind startklar, bevor der erste Schnee fällt. "Bei der Verkehrssicherheit unserer Landsleute überlassen wir nichts dem Zufall", sagt Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ). Pendler und Familien sollen auch bei Eis und Schnee sicher ankommen.

Im 13.573 Kilometer langen Landesstraßennetz stehen rund 500.000 Schneestangen als Orientierung für die Pflüge. Dazu kommen 700 Kilometer Schneezäune.

LH-Stv. mit Mitarbeitern des NÖ Straßendienstes © NLK Pfeffer

Salz und Splitt

Für die Streuung lagern 76.000 Tonnen Salz in 53 Hallen und 111 Silos. Dazu kommen 75.000 Tonnen Splitt.

Bis zu 1.500 Mitarbeiter sind gleichzeitig im Einsatz, mit 422 Lkw und 148 Frächterfahrzeugen. Neu angeschafft wurden heuer 23 Lkw, 19 Schneepflüge und 21 Salzstreuautomaten.

Technik als Helfer

Die Wetterlage überwachen 60 Videoanlagen mit Sensoren und rund 150 automatische Punktsensoren. "Moderne Technik hilft uns, Schneefälle proaktiv zu bewältigen", sagt Straßenbaudirektor Rainer Irschik.

Der Straßendienst appelliert an alle Autofahrer: Tempo anpassen, Abstand halten und die Winterausrüstung dabeihaben.