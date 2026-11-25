Zieht Konsequenzen
Fußballer rassistisch beleidigt: FPÖ-Politiker gibt Amt ab
Der niederösterreichische FPÖ-Landtagsabgeordnete Christian Brenner wird nach einem Vorfall in einem Lokal in Wilhelmsburg als Stadtrat in der Kommune im Bezirk St. Pölten aufhören. Er bleibt aber weiterhin im Gemeinderat, wurde in einer Aussendung betont. Brenner waren rassistische Beschimpfungen von Spielern des ASK Wilhelmsburg vorgeworfen worden. Der Politiker selbst äußerte sich entschuldigend und betonte, dass die Sache ehrlich geschildert werden müsse.
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Der Vorfall datiert laut einer Stellungnahme des ASK Wilhelmsburg vom 24. Oktober. Als Stadtrat soll nun der bisherige FPÖ-Gemeinderatsabgeordnete Gerald Stiefsohn auf Brenner folgen, wie auch mehrere Medien berichteten. In einer gemeinsamen Erklärung betonten Bürgermeister Peter Reitzner (SPÖ) und die FPÖ Wilhelmsburg per Aussendung, "dass politische Verantwortung auch bedeutet, aus schwierigen Situationen die richtigen Lehren zu ziehen". (APA)
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