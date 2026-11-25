Baden feiert Beethoven: Mit "BEETHOVEN LEBT!" wird 2027 zum Kulturhighlight der Kurstadt. Von Konzerten bis zu Audiowalks ist alles dabei.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Zum 200. Todestag des Komponisten startet Baden ein Mammutprogramm. Im Jänner erklingt das Klaviertrio op. 1, im Dezember die monumentale Neunte. Dazwischen spielen die NÖ Tonkünstler, die Beethoven Philharmonie und Rudolf Buchbinder im Stadttheater.

Künstler des Programms. © skyunlimited

"Beethoven selbst war unkonventionell, visionär und bisweilen unbequem", betont Bürgermeisterin Carmen Jeitler-Cincelli (ÖVP). "Dieser Mut zum Andersdenken und zur Veränderung soll auch das Beethovenjahr 2027 prägen."

Vom Testament zum Heurigen

Am Todestag, dem 26. März, lädt das Beethovenhaus zum Tag der offenen Tür. Davor liest Johannes Silberschneider aus dem Heiligenstädter Testament. Im April folgt die Woche "Beethoven besonders" mit Theater, Kammermusik und Heurigen.

Dazu kommen Audiowalks, Stadtspaziergänge, ein Kino-Schwerpunkt und eine Beethoven-Tankstelle. Kinder erkunden den Meister bei "Beethoven Beats". Kulturchefin Ulrike Scholda will vor allem "den Menschen hinter der Musik spürbar machen".