Nach dem Umbau wird die Landesgalerie im März 2027 wieder geöffnet - mit einem brandneuen Konzept. Das Publikum erwartet neben der hauseigenen Sammlung eine Menge spannender Ausstellungen sowie frische Impulse aus der heimischen Kunstszene.

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Am 1. Jänner 2027 übernimmt Nikolaus Kratzer die künstlerische Leitung der Landesgalerie Niederösterreich, die damit in eine neue Ära startet. Erstmals findet die landeseigene Kunstsammlung auf insgesamt 1.480 Quadratmetern dauerhaft Platz und wird damit zum zentralen Ankerpunkt des Hauses. Dabei erwartet die Besucher ein Streifzug durch die rot-weiß-rote Kunstgeschichte vom Barock bis in die Gegenwart. Darüber hinaus werden auch aktuelle gesellschaftliche Themen wie Identität, Umwelt, Globalisierung oder Medienwandel aus künstlerischer Sicht beleuchtet.

Neben der Sammlung setzt das Haus auf wechselnde Sonderausstellungen. Gleich zwei junge österreichische Künstlerinnen erhalten 2027 ihre ersten institutionellen Einzelausstellungen: Julia Haugeneder präsentiert ihr neuestes Projekt im Frühjahr, Bianca Phos folgt im Herbst. Ergänzt wird das Programm durch Themenausstellungen zu Skulptur, Zeichnung und heimischer Avantgarde. Spannend: Gezeigt wird ausschließlich österreichische Kunst. Zu den Highlights zählen bedeutende Werke aus den Landessammlungen sowie spektakuläre Restaurierungsprojekte.

Das neue Team der Landesgalerie Niederösterreich: künstlerischer Direktor Nikolaus Kratzer mit Kuratorin Lisa Ortner-Kreil (links) und Rosa Halder, kuratorisch-wissenschaftliche Assistentin (rechts). © KMK / Niko Havranek

Ein breites Vermittlungsangebot mit Audiobeiträgen, Kurzfilmen, Workshops und Mitmachformaten soll einen niederschwelligen Zugang zu Kunst schaffen. Dabei will man das Erdgeschoss als offenen Treffpunkt für Austausch und Veranstaltungen nutzen. Nach einer zweimonatigen Umbauphase öffnet die Landesgalerie am 13. März 2027 bei freiem Eintritt ihre Türen und präsentiert ihr neues Ausstellungskonzept erstmals der Öffentlichkeit.

Stimmen zum neuen Konzept

"Die Sammlung vom Barock bis zur Gegenwart bildet das Herz der Landesgalerie Niederösterreich. Auf dieser Grundlage wollen wir österreichische Kunst neu erzählen und für möglichst viele Menschen erlebbar machen. Ein Schwerpunkt liegt auf der Förderung junger Talente. Das Kunstmuseum soll sich als offener Ort des Austauschs weiterentwickeln. Kunst hilft uns, Vergangenheit zu verstehen, die Gegenwart zu reflektieren und gemeinsam über Zukunft nachzudenken", betont Nikolaus Kratzer.

"Die Landesgalerie Niederösterreich vereint herausragende Architektur, die Kunstschätze des Landes und ein lebendiges Ausstellungsprogramm. Mit Nikolaus Kratzer übernimmt eine Persönlichkeit die Verantwortung, die sowohl diese Potenziale als auch das Haus ausgezeichnet kennt. Seine Bestellung verschränkt die Landesgalerie noch stärker mit den Landessammlungen Niederösterreich und eröffnet damit neue Möglichkeiten für innovative und zukunftsweisende Museumsarbeit. Ich bin überzeugt, dass Kratzer mit seinem Team die Landesgalerie Niederösterreich als Leuchtturm für österreichische Kunst weiter stärkt, sein Programm Menschen begeistert und den kulturellen Reichtum Niederösterreichs sichtbar macht", so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).