Übergriffe, Drohungen, Polizeieinsätze: Die jüngsten Zahlen aus Niederösterreich verdeutlichen die Dimension eines Problems, das am "Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen" in den Blickpunkt des Interesses gerückt wird.

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Gewalt gegen Frauen beschäftigt das Land Niederösterreich nicht nur am heutigen Mittwoch, dem "Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen". Bis Oktober wurden allein im flächenmäßig größten Bundesland 2.300 Annäherungs- und Betretungsverbote ausgesprochen. Die hohe Zahl macht deutlich, dass Übergriffe in Partnerschaften und Familien, aber auch im öffentlichen Raum nach wie vor ein ernstes gesellschaftliches Problem darstellen.

Organisationen, die tagtäglich mit Tätern arbeiten, nehmen vor allem die Männer in die Pflicht. "Männer müssen Teil der Lösung sein", erklärt Alexander Grohs, Leiter des Vereins Neustart für Niederösterreich und das Burgenland, im ORF. Denn nicht nur direkte Gewalt sei ein Problem, sondern auch schweigende Stimmen im Umfeld. Wer respektloses oder abwertendes Verhalten gegenüber Frauen einfach hinnimmt, trägt dazu bei, dass alteingesessene Muster bestehen bleiben. Gefordert wird daher mehr Zivilcourage im Alltag und ein entschiedenes Auftreten gegen Gewalt und Diskriminierung.