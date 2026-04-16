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Polizei Blaulicht
© TZ Oesterreich Pauty Michele (Symbolbild)

In Linzer Wohnung

Angriff mit Schere: 27-Jähriger von Polizei erschossen

16.04.26, 08:37
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Der amtsbekannte 27-Jährige ging mit Schere und Spritze bewaffnet auf die Beamten los.

Polizeibeamte haben in der Nacht auf Donnerstag in einer Wohnung in Linz eine Person erschossen. Das bestätigte die Landespolizeidirektion am Donnerstagvormittag. Nähere Angaben machte sie vorerst keine.

Ersten Informationen zufolge soll es sich bei dem Getöteten um 27-Jährigen Mann handeln, die Polizisten hätten in Notwehr gehandelt.  Der Linzer hatte bereits gegen 22 Uhr einen Polizeieinsatz ausgelöst, nachdem er angekündigt hatte, sich das Leben nehmen zu wollen. Die alarmierten Einsatzkräfte trafen auf einen aggressiven und aufgebrachten Mann, der aufgrund von Gefahr im Verzug in einem Arrestwagen zum Neuromed Campus gebracht wurde. Dort erfolgte jedoch keine Aufnahme.

Rund zwei Stunden später musste die Polizei erneut ausrücken – diesmal zur Wohnung des 27-Jährigen in Linz-Auwiesen. Vor Ort kam es zu einem Tumult. Neben dem Mann befanden sich auch seine Freundin sowie eine weitere Person in der Wohnung. Laut Polizei soll der 27-Jährige schließlich mit einer Schere und einer Spritze bewaffnet auf die Beamten losgegangen sein. Diese setzten daraufhin in Notwehr Schusswaffen ein, wodurch der Mann tödlich verletzt wurde.

Weitere Infos folgen

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