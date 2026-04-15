Doppelmord: 78-Jähriger erstach Ehefrau (70) und Sohn (41)

Ein furchtbares Verbrechen wird heute, Mittwoch, am Landesgericht in Steyr verhandelt.

OÖ. Dort muss sich ein 78-Jähriger wegen Doppelmordes verantworten. Er soll seine Ehefrau und seinen Sohn, der Down-Syndrom hatte, zuerst mit einer Bratpfanne niedergeschlagen, sie dann gewürgt und schließlich mit einem Küchenmesser erstochen haben.

Die beiden Opfer wurden lebensgefährlich verletzt und verbluteten. Die Tat ereignete sich Ende Oktober 2025 in Enns, Bezirk Linz-Land. Die beiden Leichen wurden am 27. Oktober im Haus gefunden. Seither sitzt der Angeklagte, der selbst leichte Verletzungen wegen eines Suizidversuchs nach der Tat erlitten hatte, in Untersuchungshaft.

Nach den Gewaltverbrechen an seiner Frau und dem Sohn versuchte der Senior, mit der Tatwaffe Suizid zu begehen, was ihm allerdings misslang. Mit nicht lebensgefährlichen Verletzungen wurde der 78-Jährige ins Krankenhaus eingeliefert. Bei einer ersten Befragung zeigte er sich geständig, das dabei geäußerte Motiv wird von der Staatsanwaltschaft nicht näher ausgeführt. Aus dem Umfeld der Familie ist zu hören, dass der mutmaßliche Täter - für den die Unschuldsvermutung gilt - nach einem Herzinfarkt offenbar Riesen-Zukunftsängste und Sorgen um seinen beeinträchtigten Sohn hatte und deshalb völlig überfordert war.

Laut Anklage war der 78-Jährige zum Zeitpunkt der Tat zurechnungsfähig. Ein Urteil wird heute noch erwartet.