Erst betteln, dann pöbeln: Streamer attackieren Bayern-Star Lennart Karl

Lennart Karl (18) ist die größte Zukunftshoffnung der Bayern und ein großes Thema in der Fußballwelt. Das lockt auch Internet-Stars an, die unbedingt Gratis-Tickets für das Kracherspiel gegen Real Madrid abstauben wollten – und danach ausfällig wurden.

Das CL-Viertelfinal-Rückspiel in der Allianz Arena findet am Mittwoch statt. Der 18-jährige Lennart Karl, der bereits unter Julian Nagelsmann im Nationalteam debütierte, steht aktuell im Zentrum der Aufmerksamkeit. Als Spieler des FC Bayern kann er zwar Kontingente für Topspiele in der Champions League nutzen, doch die Nachfrage übersteigt selbst seine Möglichkeiten. Das mussten nun auch die Twitch-Streamer Jordan und Semih (Anm. mehr als 500.000 Follower) erfahren, die mit einer dreisten Anfrage für Schlagzeilen sorgen.

Bettel-Nachricht an Bayern-Star

In einer Sprachnachricht auf Instagram versuchte Jordan sein Glück bei dem Mittelfeldspieler. "Jo, Lennart-Baby, ich hoffe, alles gut bei dir", begann die Nachricht, bevor die eigentliche Forderung folgte: "Bitte, tu mir einen Gefallen. Schaffst du es, drei oder vier Tickets für Bayern gegen Real zu klären?" Das Duo, das über 500.000 Follower hat, flehte Karl regelrecht an: "Bitte, Lennart, erfüll uns einen Traum."

Wut nach der Absage

Die Antwort des Bayern-Profis fiel jedoch ernüchternd aus. Karl erklärte kurz: "Bruder, es ist alles weg, ich habe so viele Anfragen." Diese Abfuhr stieß bei den Internet-Stars auf Unverständnis. In einer weiteren Nachricht polterten sie los: "Bruder – wie, alles ist weg?! Warum hast du nicht zuerst an uns gedacht, du weißt doch, dass ich dein größter Fan bin." Am Ende bedankten sie sich dennoch.

Kritik aus dem Netz

In der Community sorgte die Aktion für Kopfschütteln. Die Nutzer warfen den Streamern Respektlosigkeit vor. "Muss schon unangenehm sein, sich so einem Spieler zuzuwerfen", hieß es etwa in den Kommentaren. Ob die beiden das Spiel am Mittwochabend im Stadion oder doch nur vor dem Bildschirm verfolgen, wird sich zeigen.