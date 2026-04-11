Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Deutsche Bundesliga
  6. Bundesliga
bayern
© epa

Bundesliga

Vor Real-Kracher überrollen die Bayern auswärts St. Pauli

Von
11.04.26, 20:29
Teilen

Vor dem entscheidenden Heimspiel gegen Real Madrid lassen die Bayern in der Bundesliga St. Pauli keine Chance. Auswärts gewinnen Sie gegen die Hamburger mit 5:0.

Bayern München steht kurz vor dem Gewinn des Meistertitels in der deutschen Fußball-Bundesliga.

Die Münchner mit ÖFB-Legionär Konrad Laimer feierten am Samstag einen 5:0 (1:0)-Kantersieg auswärts beim FC St. Pauli und liegen fünf Spiele vor Saisonende zwölf Punkte vor Verfolger Borussia Dortmund. Die Bayern stellten zudem den 54 Jahre alten Torrekord im deutschen Oberhaus auf, in 29 Runden erzielte die Truppe von Trainer Vincent Kompany bereits 105 Tore.

Die bisherige Bestmarke hatte ebenfalls der FC Bayern in der Saison 1971/72 mit 102 Treffern aufgestellt. Am Millerntor in Hamburg gingen die Gäste nach einer Laimer-Maßflanke durch einen Kopfball von Jamal Musiala (9.) in Führung. Nach dem Seitenwechsel legten Leon Goretzka (53.), Michael Olise (55.), Nicolas Jackson (66.) und Raphael Guerreiro (89.) nach. Torjäger Harry Kane wurde geschont, Rechtsverteidiger Laimer nach 59 Minuten ausgewechselt.

Der deutsche Rekordmeister könnte nächsten Sonntag zuhause gegen den VfB Stuttgart den 35. Meistertitel der Vereinsgeschichte fixieren. Zuvor steht am Mittwoch das Rückspiel im Champions-League-Viertelfinale gegen Real Madrid an, das Hinspiel in der spanischen Hauptstadt hatte die Kompany-Truppe mit 2:1 gewonnen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen