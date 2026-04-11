Vor Real-Kracher überrollen die Bayern auswärts St. Pauli

Vor dem entscheidenden Heimspiel gegen Real Madrid lassen die Bayern in der Bundesliga St. Pauli keine Chance. Auswärts gewinnen Sie gegen die Hamburger mit 5:0.

Bayern München steht kurz vor dem Gewinn des Meistertitels in der deutschen Fußball-Bundesliga.

Die Münchner mit ÖFB-Legionär Konrad Laimer feierten am Samstag einen 5:0 (1:0)-Kantersieg auswärts beim FC St. Pauli und liegen fünf Spiele vor Saisonende zwölf Punkte vor Verfolger Borussia Dortmund. Die Bayern stellten zudem den 54 Jahre alten Torrekord im deutschen Oberhaus auf, in 29 Runden erzielte die Truppe von Trainer Vincent Kompany bereits 105 Tore.

Die bisherige Bestmarke hatte ebenfalls der FC Bayern in der Saison 1971/72 mit 102 Treffern aufgestellt. Am Millerntor in Hamburg gingen die Gäste nach einer Laimer-Maßflanke durch einen Kopfball von Jamal Musiala (9.) in Führung. Nach dem Seitenwechsel legten Leon Goretzka (53.), Michael Olise (55.), Nicolas Jackson (66.) und Raphael Guerreiro (89.) nach. Torjäger Harry Kane wurde geschont, Rechtsverteidiger Laimer nach 59 Minuten ausgewechselt.

Der deutsche Rekordmeister könnte nächsten Sonntag zuhause gegen den VfB Stuttgart den 35. Meistertitel der Vereinsgeschichte fixieren. Zuvor steht am Mittwoch das Rückspiel im Champions-League-Viertelfinale gegen Real Madrid an, das Hinspiel in der spanischen Hauptstadt hatte die Kompany-Truppe mit 2:1 gewonnen.