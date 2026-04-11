Real bereitet 165-Mio.-Angebot für Bayern-Star vor

Die Königlichen wollen den Offensiv-Star unbedingt nach Madrid lotsen.

Der FC Bayern ist auf dem besten Weg, ins Halbfinale der Champions League einzuziehen. Beim Gala-Auftritt im Bernabeu sorgte vor allem ein Spieler auch bei Real für Staunen: Michael Olise. Die Königlichen wollen den Franzosen nun unbedingt nach Madrid lotsen.

Rekord-Angebot

Wie BILD-Fußballchef Christian Falk berichtet, ist Real-Boss Florentino Perez fest entschlossen, den Offensiv-Star im Sommer zu verpflichten. Dafür wollen die Königlichen auch tief in die Tasche greifen und bereiten bereits ein Angebot über rund 165 Millionen Euro vor.

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Olise gilt als unverkäuflich

Trotz des Rekord-Angebots scheint ein Wechsel des 24-Jährigen praktisch ausgeschlossen. Der FC Bayern hat immer wieder betont, dass Olise unverkäuflich sei.

Der Franzose spielt bei den Planungen des deutschen Rekordmeisters eine zentrale Rolle und soll noch viele Jahre in München zaubern.