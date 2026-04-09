Fans fassungslos: Bayern-Star Davies wechselt zu Red Bull

Ein Instagram-Posting von Bayern-Star Alphonso Davies sorgt für Aufregung in München: "Ich starte ein neues Kapitel mit Red Bull."

Nach dem souveränen Sieg gegen Real Madrid im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League war der Jubel bei den Fans des FC Bayern München ausgelassen. Doch 24 Stunden später verstummte eben dieser wegen Fan-Liebling Alphonso Davies.

Der 25-jährige Kanadier durchlebte zuletzt eine lange Leidenszeit. Mehrere Verletzungen warfen den Außenverteidiger immer wieder zurück. Seitdem sucht er nach seiner Form von früher. Dennoch ist der Fußball-Pionier der Nordamerikaner immer noch extrem begehrt und wurde stets mit einem Wechsel in die Premier League in Verbindung gebracht.

Doch nun überraschte Davies alle mit seinem aktuellen Instagram-Posting. Mit einer Kappe von Red Bull und Dose posiert er auf einer Tribüne sitzend und kündigt ein "neues Kapitel" an. Hat sich der Kanadier tatsächlich innerhalb der Bundesliga für einen Wechsel zum Konkurrenten aus Leipzig entschieden, der vor allem seitens der Hardcore-Fans stets in der Kritik steht?

Davies als Aushängeschild für Kanada

Prinzipiell hat das Posting nichts mit einem Wechsel auf Vereinsebene zu tun. Davies hat einen Werbedeal mit dem österreichischen Energy-Drink-Konzern und wird vor allem in Nordamerika als Markenbotschafter gebraucht. Er ist aber auch nicht das erste Red-Bull-Testimonial beim FC Bayern, auch ÖFB-Star Sarah Zadrazil wirbt bereits für die Bullen.

Dennoch sind die Fans von dem Deal alles andere als begeistert. Immer wieder findet man unter dem Posting kritische Kommentare. "Oida geht"s no", fragt ein User, ein anderer fragt, ob er jetzt auch keine Tore mehr gegen Leipzig schießen würde.

Ob das nur der erste Schritt von Davies zum Aus bei den Bayern ist, bleibt abzuwarten. Möglich allerdings, dass er in der Premier League zum Red-Bull-Klub Leeds wechseln könnte.