Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Deutsche Bundesliga
Kim
© Getty

Schnäppchenpreis

Bayern-Star darf für Mini-Ablöse gehen

08.04.26, 07:42
Teilen

Der Verteidiger soll regelrecht verscherbelt werden. 

Beim FC Bayern kündigt sich immer deutlicher der Abgang eines Verteidigers an. Wie das italienische Portal "linterista" berichtet, darf Min-jae Kim den deutschen Meister im Sommer für eine "Mini-Ablöse" verlassen.

Kim soll gehen

Kim kam im Sommer 2023 für 50 Millionen Euro von Neapel nach München, hat in dieser Saison seinen Stammplatz in der Innenverteidigung verloren. So setzte Vincent Kompany etwa beim CL-Kracher gegen Real auf das Duo Tah/Upamecano – Kim musste 90 Minuten auf der Bank schmoren.

Die Bayern wollen den Südkoreaner nun im Sommer abgeben und somit von der Gehaltsliste bekommen. Dabei ist der deutsche Meister offenbar bereit, den 29-Jährigen bereits für eine Mini-Ablöse von nur 15 Millionen Euro ziehen zu lassen.

Kim
© Getty
 

Möglich ist auch ein Leihgeschäft, wobei derzeit vor allem Inter Mailand Interesse am Verteidiger zeigen soll.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen