Bayern-Star darf für Mini-Ablöse gehen

Der Verteidiger soll regelrecht verscherbelt werden.

Beim FC Bayern kündigt sich immer deutlicher der Abgang eines Verteidigers an. Wie das italienische Portal "linterista" berichtet, darf Min-jae Kim den deutschen Meister im Sommer für eine "Mini-Ablöse" verlassen.

Kim soll gehen

Kim kam im Sommer 2023 für 50 Millionen Euro von Neapel nach München, hat in dieser Saison seinen Stammplatz in der Innenverteidigung verloren. So setzte Vincent Kompany etwa beim CL-Kracher gegen Real auf das Duo Tah/Upamecano – Kim musste 90 Minuten auf der Bank schmoren.

Die Bayern wollen den Südkoreaner nun im Sommer abgeben und somit von der Gehaltsliste bekommen. Dabei ist der deutsche Meister offenbar bereit, den 29-Jährigen bereits für eine Mini-Ablöse von nur 15 Millionen Euro ziehen zu lassen.

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Möglich ist auch ein Leihgeschäft, wobei derzeit vor allem Inter Mailand Interesse am Verteidiger zeigen soll.