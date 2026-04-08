Top-Klub will DFB-Trainer Julian Nagelsmann

Der deutsche Bundestrainer (38) ist heiß begehrt.

Das internationale Trainer-Karussell nimmt langsam aber sicher Fahrt auf. Im Sommer könnten gleich mehrere absolute Top-Teams ihren Trainer tauschen, darunter etwa der FC Liverpool, Real Madrid und auch Manchester City.

Während bei den Reds und den Königlichen die Trainer gehen müssen, kann bei City Pep Guardiola selbst entscheiden, wie lange er noch im Amt bleiben will. Zuletzt gab es aber immer mehr Anzeichen, dass der spanische Star-Coach bereits diesen Sommer die Sachen packen könnte.

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Wechsel auf die Insel?

Manchester City prüft jedenfalls bereits mögliche Nachfolger, wobei vor allem zwei Namen genannt werden: Bayern-Trainer Vincent Kompany und DFB-Trainer Julian Nagelsmann.

Da die Bayern ihren Erfolgstrainer wohl nicht ziehen lassen, nahmen zuletzt die Spekulationen über Nagelsmann neue Fahrt auf. Der 38-Jährige hat noch einen Vertrag bis zur EM 2028, hat aber auch stets gesagt, dass er sich vorstellen kann, bei einem passenden Angebot auch wieder einen Verein zu übernehmen. Sollte Deutschland bei der WM enttäuschen, könnte Nagelsmann den DFB schon im Sommer verlassen und wieder einen Verein übernehmen.