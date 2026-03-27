Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
  5. Wien Lifestyle
Wiener Linien Silent Disco Bim
© Wiener Linien

2 Bims in 1 Nacht

Silent Disco in der Straßenbahn: Abshaken mit den Wiener Linien

27.03.26, 16:35
Teilen

Am Samstag heißt es um 20 Uhr: "Alles Einsteigen, die Disco-Bim fährt ab!" Gemeinsam mit Silent Disco Austria verwandeln sich zwei Bims für eine Nacht in einen rollenden Dancefloor.

Am 28. März verwandeln sich zwei Straßenbahnen in rollende Clubs. Zwischen 20 und 1 Uhr drehen die "Disco-Bims" vom Karlsplatz über den Ring und zurück ihre Runden. Statt einer gewöhnlichen Fahrt erwartet die Gäste ein mobiles Party-Erlebnis mitten durch Wien.

Mit kabellosen Kopfhörern ausgestattet, bestimmen die Fahrgäste selbst den Sound. Zwei DJ-Kanäle stehen zur Auswahl - von House und Electro bis hin zu HipHop, Pop oder 90er-Hits. So wird die Fahrt zur angesagten Party, bei der jeder zum Beat seiner Wahl tanzt.

Wie im Vorjahr schon waren auch heuer alle Tickets rasch vergriffen. Der Vorverkauf startet am 16. März. Mit dem Format "WL x Silent Disco" bringen die Wiener Linien Menschen zusammen und schaffen dabei unvergessliche Erlebnisse an den ungewöhnlichsten Orten der Stadt. Ob Silent Disco in der Bim, Rave in der U-Bahn-Station oder Klassik im Verkehrsmuseum Remise: Dank "WL x" kommen verschiedenste Acts auf die Öffi-Bühne.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen