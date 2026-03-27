Silent Disco in der Straßenbahn: Abshaken mit den Wiener Linien

Am Samstag heißt es um 20 Uhr: "Alles Einsteigen, die Disco-Bim fährt ab!" Gemeinsam mit Silent Disco Austria verwandeln sich zwei Bims für eine Nacht in einen rollenden Dancefloor.

Am 28. März verwandeln sich zwei Straßenbahnen in rollende Clubs. Zwischen 20 und 1 Uhr drehen die "Disco-Bims" vom Karlsplatz über den Ring und zurück ihre Runden. Statt einer gewöhnlichen Fahrt erwartet die Gäste ein mobiles Party-Erlebnis mitten durch Wien.

Mit kabellosen Kopfhörern ausgestattet, bestimmen die Fahrgäste selbst den Sound. Zwei DJ-Kanäle stehen zur Auswahl - von House und Electro bis hin zu HipHop, Pop oder 90er-Hits. So wird die Fahrt zur angesagten Party, bei der jeder zum Beat seiner Wahl tanzt.

Wie im Vorjahr schon waren auch heuer alle Tickets rasch vergriffen. Der Vorverkauf startet am 16. März. Mit dem Format "WL x Silent Disco" bringen die Wiener Linien Menschen zusammen und schaffen dabei unvergessliche Erlebnisse an den ungewöhnlichsten Orten der Stadt. Ob Silent Disco in der Bim, Rave in der U-Bahn-Station oder Klassik im Verkehrsmuseum Remise: Dank "WL x" kommen verschiedenste Acts auf die Öffi-Bühne.