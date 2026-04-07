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Jogi Löw
© Getty

Wildes WM-Gerücht

Entscheidung um Jogi Löw (66) gefallen

07.04.26, 07:09
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Der deutsche Weltmeistertrainer wurde mit Ghana in Verbindung gebracht. 

Seit mittlerweile fünf Jahren ist Jogi Löw schon ohne Job, nun sorgte allerdings ein wildes WM-Gerücht für Aufregung. Nach Informationen des Portals „Ghanasoccernet“ soll sich der deutsche Weltmeistertrainer von 2014 in konkreten Gesprächen mit dem ghanaischen Fußballverband befinden. Beim WM-Teilnehmer musste Otto Addo nach zwei Testspielniederlagen (u.a. gegen Österreich) gehen.

Keine Gespräche

Im Raum steht laut Bericht ein kurzfristiges Engagement – zugeschnitten auf die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada. Sogar ein mögliches Monatsgehalt von rund 150.000 Euro wird bereits gehandelt.

Wie die BILD berichtet, ist am Löw-Gerücht aber nichts dran. Bisher gab es keinen Kontakt zwischen Ghana und dem 66-Jährigen. Der ehemalige Bundestrainer hat eine Rückkehr als Nationaltrainer zwar nicht ausgeschlossen, wartet aber auf ein passendes Angebot. Im Vorjahr wurde der Deutsche auch mit WM-Teilnehmer Usbekistan in Verbindung gebracht.

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