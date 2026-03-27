Altbauer (64) bei Stierattacke getötet

Zu der tödlichen Attacke kam es bei Stallarbeiten in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Lichtenau im Mühlkreis.

OÖ. Das Stall-Drama ereignete sich Freitagfrüh im landwirtschaftlichen Betrieb des Sohnes: Der 64-Jährige war laut Polizei gerade mit Arbeiten bei den Rindern beschäftigt, als plötzlich einer der Stiere den Mann attackierte.

Sofort wurde der Notarzt alarmiert – es wurde auch noch versucht, den Mann zu reanimieren. Doch die Verletzungen des Altbauern waren so schwerwiegend, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die Angehörigen wurden im Beisein eines Kriseninterventionsteams verständigt.