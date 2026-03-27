Wiener Kino-Boom: 12 Millionen Besucher im Vorjahr

2025 strömten 900.000 Besucher mehr als 2024 in Wiens Kinos, als Spitzenmonat sticht der Dezember heraus.

Aufatmen ist in Wiens Kinos angesagt, die ein starkes Lebenszeichen von sich geben. Mit 12,2 Millionen Kinobesuchen konnte die zuletzt schwächelnde Branche hier um knapp acht Prozent zulegen. Konkret wurden 900.000 zusätzliche Besucher in 149 Wiener Kinos gezählt, die Nettoeinnahmen aus dem Ticketverkauf beliefen sich auf 113,4 Millionen Euro - das entspricht einem Plus von 10,7 Millionen.

Gut geschlagen haben sich die Sommermonate Juli und August, mit jeweils mehr als einer Million Kinobesuchen. Rekordmonat war der Dezember, mit mehr als 1,7 Millionen abgesetzten Tickets und einem Plus von einer halben Million Kinobesuchern alleine im Dezember im Vergleich zum Dezember des Vorjahres.

"Ja, das Vorjahr war besser, wir haben schöne Besucherzahlen gesehen", zeigt sich Christian Dörfler, Sprecher der Wiener Kinobetreiber in der Wirtschaftskammer Wien, erfreut. "Der Dezember ist traditionell ein sehr guter Monat für uns, einfach weil es ja auch immer neue Weihnachtsfilme gibt. Und im Vorjahr war es einer aus heimischer Produktion, der die Kinokassen so richtig klingeln ließ." Gery Seidls "Aufputzt is" avancierte zum Publikumshit und überraschte damit die gesamte Branche.