Ekel-Alarm: Küchenschaben zwingen Wiener Bäckerei zur Schließung

Bei einer Schwerpunktaktion in Wien wurden zahlreiche Verstöße festgestellt. Drei Personen hat man festgenommen, insgesamt hagelte es 50 Anzeigen bei dem koordinierten Polizeieinsatz.

Bei einer Schwerpunktaktion der Landespolizeidirektion in Gastrobetrieben, Bäckereien, Handy- und Barbershops in Wien gemeinsam mit der Gruppe Sofortmaßnahmen und anderen Stellen sind vor kurzem zahlreiche Verstöße festgestellt und mehrere Personen festgenommen worden. Ein Betrieb in der Brigittenau musste dabei sogar geschlossen werden, nachdem die Kontrolleure dort auf Küchenschabenbefall in einer Backstube gestoßen waren, wie die Polizei am Freitag berichtete.

Für drei serbische Staatsangehörige im Alter von 26, 35 und 42 Jahren klickten noch in der Bäckerei die Handschellen. Gegen sie wird wegen illegaler Beschäftigung ermittelt. Nach Feststellung der gravierenden Hygienemängel wurde der Betrieb vorübergehend durch die Gruppe Sofortmaßnahmen geschlossen. In einem Lokal in Währing nahmen Einsatzkräfte einen illegal aufhältigen 25-jährigen Inder fest.

Slowake nach Fahrzeugkontrolle abgeschoben

Bei einer Fahrzeugkontrolle wurde ein slowakischer Lenker ohne gültige Lenkberechtigung angehalten. Das nicht zugelassene Fahrzeug wies schwere Mängel auf, die Kennzeichen wurden abgenommen. Der Mann stand unter Suchtmitteleinfluss, gegen ihn bestand zudem ein Aufenthaltsverbot. "Der Mann wurde festgenommen und abgeschoben", erklärte ein Polizeisprecher.

Insgesamt wurden rund 50 Anzeigen nach mehreren Verwaltungsbestimmungen gelegt - darunter nach der Gewerbeordnung und dem Ausländerbeschäftigungs- sowie Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz. Darüber hinaus kam es zu Anzeigen nach dem Fremdenpolizei-, Melde- und Kraftfahrgesetz.

Die Kontrollen fanden von Mittwochnachmittag bis Donnerstagfrüh in Hernals, Währing, Döbling und der Brigittenau statt. Beteiligt waren neben dem Stadtpolizeikommando Döbling die Gruppe Sofortmaßnahmen der Stadt Wien, die Gesundheitskasse (ÖGK), das AMS, das Marktamt sowie die Finanzpolizei.