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© Getty Images

Trotz Mega-Vertrag

Paukenschlag: Bayern offen für Verkauf von Alphonso Davies

20.03.26, 14:05
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Seit fast einem Jahr plagen Bayern-Star Alphonso Davies Verletzungssorgen. Nun sollen die Münchner offen für einen Verkauf des Kanadiers sein.

Im Februar 2025 unterschrieb Alphonso Davies (25) noch eine Mega-Vertragsverlängerung bis 2030 beim FC Bayern München. Kurz danach zog er sich beim Länderspiel von Kanada einen Kreuzbandriss zu und fiel bis Ende des Jahres aus.

Seit seinem Comeback ist der 25-Jährige noch immer nicht komplett fit. Beim Achtelfinal-Hinspiel gegen Atalanta Bergamo erlitt Davies eine Zerrung im Oberschenkel.

"Dieses Verletzungsthema beschäftigt die Bayern"

Die Verletzungsprobleme bereiten dem deutschen Rekordmeister Sorgen. Intern wird sogar über einen neuen Linksverteidiger diskutiert.

Im "Bild"-Podcast "Bayern Insider" berichtet "Bild"-Fußballchef Christian Flak: "Dieses Verletzungsthema beschäftigt die Bayern. Es waren sehr, sehr viele zuletzt. Er hat einen Super-Mega-Vertrag bekommen. Und eigentlich dachte man, diese Baustelle auf links hat man geschlossen. […] Es ist nicht ausgeschlossen, dass auf der Position noch was passiert."

Gerüchte über Wechsel zu Manchester United 

Weiter ergänzt Flak auf seinem eigenen Portal "cfbayerninsider.com", dass die Bayern-Verantwortlichen bei einem guten Angebot darüber diskutieren würden.

Hinter den Wechselgerüchten zu Manchester United soll laut dem Bayern-Experten wenig stecken. Flak bestätigte das Interesse der "Red Devils", aber ein konkretes Angebot soll es bisher nicht gegeben haben. Ebenfalls hat sich ManU noch nicht erkundigt.

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