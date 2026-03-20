Ex-Kicker: "Piranha" Laimer wird Vini "auffressen"

Es ist der Kracher unter den Leckerbissen, wenn sich die Bayern und Real Madrid zum zwölften Mal in der Champions League gegenüberstehen. Dabei kommt es auch zum Duell vom ÖFB-Marathonmann Konrad Laimer und Vinicius Jr. - sehr zur Freude eines Ex-Kickers.

Eigentlich im Mittelfeld beheimatet, geigte Laimer in dieser Saison vor allem als Außenverteidiger bei den Bayern auf. Und weil der Teamspieler vor Qualität nur so strotzt, wurde er gleich zu einem der Besten in ganz Europa.

Nun wartet der nächste Härtetest auf den 28-Jährigen. Am 7. April (Hinspiel in Madrid) und 15. April (Rückspiel in München) wartet der Star des Weißen Balletts, Vinicius Jr. Neben seinen Star-Allüren ist der Brasilianer ein brillanter Wirbelwind, den es für Laimer zu stoppen gilt.

Laimer "wird dem so auf den Sack gehen"

Im Sport1-Fantalk gab sich nun auch Ex-Bundesliga-Verteidiger Maik Franz euphorisiert. Der 44-Jährige war unter anderem für Wolfsburg, Frankfurt oder den KSC im Einsatz und nennt 192 Bundesliga-Einsätze sein eigen. Am anderen Ende bekam er es mit Miroslav Klose oder Franck Ribery zu tun, er weiß also ,wovon er spricht. Und er freut sich auf Laimers Leistung, und wie.

"Das wird so geil, bum bum bum! Der wird dem schön geben. Das wird geil", so Franz. "Der wird dem so auf den Sack gehen, immer in seinen Waden hängen. Der wird den die ganze Zeit auch körperlich provozieren – das ist ja eine 100-Prozent-Energie – und den richtig auffressen."

Schlechte Bilanz für Laimer gegen Vinicius

Damit noch nicht genug der Freude: "Ich freue mich richtig auf dieses Duell. Dieser elegante, schnelle Vinicius – und dann kommt dieser Wadenbeißer, dieser Piranha, und frisst den auf."

Der Österreicher und der Brasilianer kreuzen nicht zum ersten Mal die Schwerter, bereits 2023/24 gab es das Duell. Beim 2:2 in München erzielte Vini Jr. beide Tore, Laimer lieferte den Assist zum 1:1. Der ÖFB-Wadlbeißer war damals aber noch im Mittelfeld zuhause, nun stehen sich die beiden wohl direkt gegenüber.