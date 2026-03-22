Keine Experimente: Rangnick will in Marbella Plan A schärfen

Teamchef Rangnick "großer Freund davon, an dem festzuhalten, was sich bewährt hat"

Österreichs Fußball-Teamchef Ralf Rangnick will das viertägige Kurztrainingslager ab Montag in Marbella auch dazu nutzen, den Neuzugängen in seinem Kader die Spielidee der ÖFB-Auswahl näherzubringen. Paul Wanner und Carney Chukwuemeka könnten nach ihren vollzogenen Verbandswechseln am Freitag (18.00 Uhr/live ORF 1) im WM-Test in Wien gegen Ghana für Österreich debütieren. Auch David Affengruber und Torhüter Florian Wiegele stoßen in Südspanien erstmals zum A-Team.

Die Zeit für taktische Experimente scheint weniger als drei Monate vor WM-Start vorbei. "Von der Herangehensweise werden wir sicher eher versuchen, unseren Plan A noch einmal zu schärfen", erklärte Rangnick vor der ersten Teamzusammenkunft des neuen Jahres. Es gelte, die eigene Spielweise noch einmal zu verbessern. "Natürlich auch mit den Spielern, die jetzt zum ersten Mal dabei sind, damit die das auch möglichst schnell mitkriegen und verinnerlicht bekommen."

Mit Wanner, Chukwuemeka und Co. werde viel mit Videoanalyse gearbeitet, verriet der Teamchef. "Aber auch in den Trainingseinheiten vor Ort werden wir noch einmal einen Schwerpunkt darauf legen." Wanner war bereits Ende 2022 als Trainingsgast mit der Rangnick-Auswahl in Marbella, als er noch deutscher Nachwuchs-Nationalspieler war. Für den in Wien geborenen, im Nachwuchs aber für England tätigen Chukwuemeka wird es eine Premiere in der ÖFB-Trainingskleidung.

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Ein funktionierendes System

An seiner Grundordnung 4-2-3-1 bzw. 4-2-2-2 will Rangnick unabhängig vom Personal für die WM festhalten. "Es gibt für mich keinen Grund, an der Viererkette irgendetwas zu ändern", sagte der Deutsche. Alle internationalen Topteams und auch die besten Nationalmannschaften würden darauf setzen. Wenn es darum gehe, eine Führung zu verteidigen, könne er nicht ausschließen, im Spiel auch einmal auf drei Innenverteidiger umzustellen. "Aber das wird sicherlich nicht unsere bevorzugte Spielweise sein. Ich sehe keinen Grund, vorne einen Offensiven zu opfern, damit einer mehr dann irgendwo hinten steht."

Rangnick vertraut seinem Gegenpressing. Bei eigenem Ballverlust soll der Gegner schnell unter Druck gesetzt werden. Die Abläufe im Spiel gegen den Ball erscheinen besonders wichtig. "Ich bin ein großer Freund davon, an dem festzuhalten, was sich bewährt hat", betonte der 67-Jährige. "Es geht darum, die Dinge, die uns dahin gebracht haben, wo wir jetzt sind, weiter zu verbessern und zu verstärken."

Schlüsselspieler Baumgartner

Christoph Baumgartner ist im Offensivzentrum hinter bzw. neben einem Stoßstürmer gesetzt. "Dass Baumi auf der Neuneinhalb seine Stärken hat, hat man jetzt immer wieder bei Leipzig gesehen", sagte Rangnick. "Da ist er torgefährlich und bereitet zusätzlich Tore vor." Baumgartner rückt mit dem Selbstvertrauen von drei Doppelpacks in den jüngsten sieben Ligaspielen beim ÖFB-Team ein. 16 Pflichtspieltore hat der Niederösterreicher in dieser Saison bereits für Leipzig erzielt, zwölf davon in der Bundesliga.

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Wanner und Chukwuemeka sieht der Teamchef ebenfalls im offensiven Mittelfeld am besten aufgehoben. Über das Spielerprofil "klassischer Tempodribbler" am Flügel verfüge das ÖFB-Team dagegen - mit Ausnahme von am ehesten Patrick Wimmer - weiterhin nicht. Rangnick: "Deswegen spielen wir so mit drei Zehnern, die in der Halbspur auftauchen und Position wechseln."

Ihre Zimmer wechseln die ÖFB-Kicker im Lauf des anstehenden Lehrganges nur einmal. Am Donnerstagnachmittag übersiedelt die Auswahl von Marbella nach Wien. Dort beziehen David Alaba und Co. erstmals im neuen ÖFB-Campus Quartier, absolvieren am Samstag (11.30 Uhr) auf den verbandseigenen Plätzen auch ein öffentliches Training. Laut Rangnick sei im Gegensatz zu Marbella in Aspern bereits wieder eher Regeneration angesagt. Vier Tage nach dem Test gegen Ghana treffen die Österreicher im Ernst Happel Stadion auch noch auf Südkorea (31. März, 20.45 Uhr).