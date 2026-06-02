Transfer-Knall: Bayern-Star vor Blitz-Abgang

Der Transfer-Flop wird München wohl dauerhaft verlassen.

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Das Kapitel João Palhinha beim FC Bayern München könnte schon bald beendet sein. Nur zwei Jahre nach seinem Wechsel von Fulham an die Säbener Straße steht der portugiesische Nationalspieler vor seinem endgültigen Abschied.

Dabei scheint sich ein Zweikampf um Palhinha abzuzeichnen. Wie Transfer-Guru Fabrizio Romano berichtet, will der 30-Jährige am liebesten bei Tottenham bleiben, die Spurs haben die Kaufoption in Höhe von rund 30 Millionen Euro aber vertreichen lassen und wollen nachverhandeln.

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Rückkehr in die Heimat?

Damit könnte Palhinha auch in seine Heimat zurückkehren. Laut der portugiesischen Sportzeitung "A Bola" haben sich Sporting und Palhinha in den Verhandlungen bereits weit angenähert. Eine Einigung zwischen Spieler und Klub gilt demnach als nahezu erreicht.

Damit deutet vieles auf ein vorzeitiges Ende eines Transfers hin, der in München nie die erhoffte Erfolgsgeschichte wurde. Die Bayern hatten Palhinha im Sommer 2024 für rund 51 Millionen Euro verpflichtet, nachdem ein Wechsel bereits ein Jahr zuvor in letzter Minute geplatzt war. Doch der defensive Mittelfeldspieler konnte sich beim Rekordmeister nie dauerhaft durchsetzen und wurde vor der Saison 2025/26 an Tottenham Hotspur verliehen. In London sammelte Palhinha wieder deutlich mehr Spielpraxis und spielte eine wichtige Rolle im Kampf um den Klassenerhalt.