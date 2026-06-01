Mentalitäts-Monster Kalajdzic braucht jetzt Mini-Pause

Sasa Kalajdzic zeigt sich nach 1:0-Arbeitssieg über Tunesien erfreut und blickt mit Freude auf die kommenden Wochen. "Top-Mentalität" als Schlüssel zum Erfolg.

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Die ÖFB-WM-Generalprobe gegen Tunesien wurde zum erwarteten Härtetest für die Rangnick-Elf. Erst durch mehrere Wechsel veränderte sich das Spiel zugunsten unseres Teams.

Maßgeblich daran beteiligt: Sasa Kalajdzic. Der frisch gebackene Bundesliga-Meister schaut nach dem 1:0-Sieg gegen den WM-Teilnehmer Tunesien mit positivem Blick auf die kommende WM. Der letzte Test vor der WM lief nicht wie geplant und das Spiel entwickelte sich zu einem richtigen Kampf. Trotzdem spricht Kalajdzic von einem "verdienten Sieg".

Ein Faktor, der das ÖFB-Team bei der WM zum Erfolg führen könnte, ist die erneut gezeigte unglaubliche Mentalität des Teams. Diese wusste auch der 29-jährige LASK-Double-Held zu adeln: "Die Mentalität ist sowieso jedes Spiel top bei dieser Mannschaft".

Kurze Pause vor WM

Trotzdem zeigte der Goalgetter sich nach der langen Saison auch froh über die nächsten Tage zu Hause. "Ich freu" mich jetzt einmal auf die 1-2 Tage, die ich mit meiner Familie verbringen kann".

Nach intensiven Trainings-Tagen am ÖFB-Campus dürfen unsere Team-Stars nun noch eine kurze Pause machen. Am 4. Juni hebt der Flieger der Rangnick-Truppe in die USA ab, dort möchte sich Kalajdzic auch persönlich in den Fokus spielen. Denn der 2-Meter-Knipser wird nicht zum LASK zurückkehren und kann sich hier für einen neuen Job bewerben.