Ralf Rangnick
»Als Hermann Maier noch eine Airline war«
Auf ServusTV meinte Rangnick zum Thema Vertragsverlängerung und was so ein Transparent mit ihm mache: "Im Moment ist eine Riesen-Euphorie in ganz Österreich und eine große Identifikation mit der ganzen Mannschaft, das spüren auch die Jungs. Es ist ja kein Geheimnis, dass ich mich sehr wohlfühle in Österreich und mich auch schon seit einigen Jahren hier zuhause fühle. Daher ist das nix Neues (dass er trotz Angebot aus Mailand offenbar verlängern will, d. Red)."
"Bei der letzten WM gab's noch den Schilling"
Für Rangnick ist es Zeit, dass Österreich eine neue WM-Geschichte schreibt: "Jeder hat darauf hingefiebert. Bei der letzten WM-Teilnahme Österreichs war der Schilling noch die Währung, Hermann Maier noch eine Airline (bei seinem legendären Abflug bei Olympia 1998, d. Red.) und Vokuhila noch eine sehr modische Frisur." Angesichts dieser Erinnerungen könne man sich vorstellen, "wie lange das tatsächlich schon her ist."
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