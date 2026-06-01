Rapid holt U21-Nationalspieler retour

Rapid hat Mittelfeldspieler Nicolas Bajlicz von Ried zurückgeholt.

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Nach einer Saison bei den Innviertlern, für die er 28 Pflichtspiele bestritt, soll der sechsfache ÖFB-U21-Teamspieler im Dress der Hütteldorfer glänzen.

Der 21-jährige Wiener unterzeichnete am Montag einen bis Sommer 2030 gültigen Vertrag. "Wir haben vor knapp einem Jahr ganz bewusst eine vertragliche Regelung für eine Rückkehr festgeschrieben", gab Rapids Sport-Geschäftsführer Markus Katzer Einblick.

Bajlicz habe bei den Riedern hervorragende Leistungen gezeigt und einen nächsten, wichtigen Schritt in seiner Entwicklung gemacht. Man habe großes Vertrauen in das Potenzial des mit einer "hervorragenden Technik" ausgestatteten Fußballers.

"Wir trauen ihm zu, dass er auch bei uns eine ähnliche Rolle wie in den letzten Monaten bei den Riedern einnehmen kann", meinte Katzer.