So hoch sind Österreichs Chancen auf den WM-Titel

Der Supercomputer von Opta hat 10.000 Mal die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko simuliert. Dabei gibt es klare Favoriten.

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Die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada steht vor der Tür. Klassisch laufen derzeit die Supercomputer mit den Titel-Chancen der einzelnen Nationen auf Hochtouren. Laut "Opta Analyst" hat auch Österreich eine kleine Chance auf den WM-Pokal.

Ihr Supercomputer schätzt die Titelchancen von Spanien, Frankreich, England und Argentinien am höchsten ein. Die Siegeschancen des Weltmeisters von 2010 liegen bei 16,1 Prozent. Frankreich folgt mit 13 Prozent. England landet mit 11,2 Prozent auf Platz drei. Die Chancen Argentiniens auf eine Titelverteidigung liegen bei 10,4 Prozent. Cristiano Ronaldo und Portugal komplettieren die Top fünf. Der Star von Al-Nassr hat eine Siegeschance von 7 Prozent.

Österreichs Chancen bei der WM

Österreich landet auf den 23. Platz. Die Titel-Chancen des ÖFB betragen derzeit 0,58 Prozent. Den Gruppensieg holt Österreich mit einer Wahrscheinlichkeit von 12,88 Prozent. Da sieht der Supercomputer Messis Argentinien (73,03%) klar vor Alaba und Co.

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Dafür stehen die Chancen auf einen Einzug in die K.o.-Phase (67,83%) sehr gut. Das Achtelfinale erreicht der ÖFB mit einer Wahrscheinlichkeit von 24,54%. Die Chancen auf das Viertelfinale liegen bei 10,86% und auf das Halbfinale bei 4,48%. Das Finale erreicht Österreich mit einer Wahrscheinlichkeit von 1,46%.

Am unteren Ende befinden sich DR Kongo (0,05% Titelchancen), Katar (0,04%), Kap Verde (0,04%), Haiti (0,01%) und Curaçao (0,00%).