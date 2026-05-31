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Mauricio Pocchetino

Kurz vor WM-Start: US-Coach vor Abgang

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ATLANTA, GEORGIA - MARCH 31: United States head coach Mauricio Pochettino along the sidelines prior to playing Portugal during an International Friendly at Mercedes-Benz Stadium on March 31, 2026 in Atlanta, Georgia. (Photo by John Dorton/ISI Photos/USSF/Getty Images)
Mauricio Pochettino könnte das US-Team verlassen. © Getty Images
Kurz vor dem Auftakt der Heim-WM droht dem US-Nationalteam der Verlust von Cheftrainer Mauricio Pochettino.
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Am 11. Juni fällt der Startschuss für die XXL-WM in den USA, Mexiko und Kanada. Die meisten Spiele der Endrunde finden in den USA statt, die bei ihrem Heim-Turnier große Ziele haben.

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Dafür wurde 2024 niemand Geringerer als der argentinische Star-Coach Mauricio Pochettino geholt, der das Team WM-fit machen soll. Die Verantwortlichen wollen auf jeden Fall in die K.o.-Phase einziehen.  Ein realistisches Ziel in einer Gruppe mit Paraguay, Australien und der Türkei.

Der Star des Teams ist Milan-Star Christian Pulisic, auf dem die Hoffnungen einer ganzen Nation ruhen. Doch nun sorgt ein wildes Gerücht für Schlagzeilen.

Top-Klub hat Interesse

Denn Pochettino soll kurz vor dem Auftakt zum großen Highlight mit einem Abgang aus den USA liebäugeln. Der Pulisic-Klub aus Italien hat nach der Saison die ganze sportliche Führungsebene entlassen. Platz 5 und das Verpassen der Champions League waren zu viel für die Klubbosse, die sogar vom Meistertitel träumten.

AUSTIN, TEXAS - OCTOBER 12: United States head coach Mauricio Pochettino talks with Christian Pulisic #10 during the first half against Panama at Q2 Stadium on October 12, 2024 in Austin, Texas. (Photo by John Dorton/ISI Photos/USSF/Getty Images)
Pochettino und Pulisic kennen sich gut. © Getty Images

Nun soll man Kontakt zum Argentinier aufgenommen haben und versuchen, ihn von einem Wechsel nach der Endrunde (Finale am 19. Juli) zu überzeugen.

Damit bekommt Oliver Glasner, der ebenfalls im Norden unseres südlichen Nachbarlandes als Trainer-Kandidat gilt, einen prominenten Namen als Konkurrent. Doch bis eine Entscheidung gefallen ist, wird es noch dauern, denn "Poch" möchte sich vorerst voll und ganz auf die WM konzentrieren.

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