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Mit Juni

Ab morgen wird das Rauchen teurer

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© Getty Images/Connect Images
Was im Juni noch alles teurer wird, welche Gesetze kommen, was beantragt werden kann.
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Vom Rauchen über die neue Bildungskarenz bis hin zum neuen EU-Asylpakt: Das bringt der Juni:

Strengere Regeln für Tabakprodukte

Ab 1. Juni gelten strengere Regeln für erhitzte Tabakprodukte. Aromatisierte Tabaksticks dürfen dann nicht mehr verkauft werden. Damit werden die Bestimmungen an jene für klassische Zigaretten und Tabak zum Selbstdrehen angepasst. Zusätzlich müssen die Produkte künftig strengere Warnhinweise und Informationsbotschaften tragen. Bereits produzierte Lagerbestände durften nur noch bis Ende Mai verkauft werden.

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Am 12. Juni treten zudem neue Bestimmungen des europäischen Asyl- und Migrationspakts in Kraft. Das bisherige Asyl-Zulassungsverfahren wird durch ein neues Screening-System ersetzt. An den EU-Außengrenzen, in Österreich insbesondere an Flughäfen, sind künftig längere Anhaltungen im Rahmen der Grenzverfahren möglich.

BVAEB-Versicherte müssen mehr zahlen

Eine weitere Änderung betrifft Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Ab 8. Juni können erstmals Anträge für die neue Weiterbildungsbeihilfe beim Arbeitsmarktservice (AMS) gestellt werden. Die Förderung ersetzt die frühere Bildungskarenz.

Teurer wird es ab heute bei der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB). Der Selbstbehalt wird von zehn auf 20 Prozent verdoppelt!

ORF wählt auch

Eine weitere Neuerung ist die Einführung des neuen Sonderfachs für Allgemein- und Familienmedizin. Ab 1. Juni können Mediziner eine eigenständige fachärztliche Ausbildung absolvieren, die künftig fünf Jahre dauert. Ziel der Reform ist es, die hausärztliche Versorgung zu stärken.

Und: Am 11. Juni wählt der ORF-Stiftungsrat den oder die neue Generaldirektorin für 2027 bis 2031.

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