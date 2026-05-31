Band-Kollege von Lionel Richie ist tot

Legende Ronald LaPread ist tot: Commodores-Mitbegründer und Bassist stirbt im Alter von 75 Jahren.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der beliebte Commodores-Mitbegründer Ronald LaPread ist im Alter von 75 Jahren verstorben. Der ehemalige Bassist der bekannten Soulband starb Berichten zufolge nach einem plötzlichen medizinischen Ereignis in Auckland, Neuseeland.

© Getty Images

Seine Tochter Soraya teilte die tragische Nachricht am Samstag in den sozialen Medien mit: "Mit schwerem Herzen muss ich den Tod meines Vaters Ronald LaPread bekanntgeben." Ronald lebte seit den 1980er-Jahren in Neuseeland – etwa zur selben Zeit, als er die Band verließ.

Legendäre Motown-Gruppe

Er war Gründungsmitglied der Commodores zusammen mit Lionel Richie, Walter "Clyde" Orange, William "WAK" King, Milan Williams und Thomas McClary. Ursprünglich unter dem Namen The Mystics bekannt, als die Gruppe 1968 noch Studenten am Tuskegee Institute war, veröffentlichten sie eine Reihe eingängiger Songs. Ronald, der aus Alabama stammte, spielte auf elf Alben der Gruppe – darunter Hits wie "Brick House", "Three Times a Lady" und "Easy". Im Laufe der Jahre begleitete Ronald die Gruppe immer wieder bei Konzerten in Neuseeland – zuletzt stand er 2025 während einer Tournee mit ihnen auf der Bühne. Die Commodores waren eine legendäre Motown-Gruppe und verkauften in den 1970er- und 1980er-Jahren Millionen von Schallplatten.