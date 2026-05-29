60.000 Euro: Rekord-Preis für Loge am Opernball 2027

Ab 1. Juni kann man sich für Opernball-Karten "bewerben". Wer eine Loge will, muss 2027 noch tiefer in die Tasche greifen.

Am 4. Februar 2027 ist es wieder soweit und die Wiener Staatsoper verwandelt sich in den schönsten Ballsaal der Welt. Die Karten für den Wiener Opernball sind wie immer heiß begehrt. Wer 2027 auf den Ball gehen möchte, muss aber tief in die Taschen greifen. So kostet eine normale Eintrittskarte für den Staatsball nächstes Jahr bereits 435 Euro (inkl. 35 Euro Spende). Wer nicht die ganze Nacht stehen will, kann sich zusätzlich eine Sitzplatz-Karte um 230 Euro gönnen.

Partystimmung in der Staatsoper. © Andreas Tischler

Die "günstigere" Bühnenloge bleibt - wie im Vorjahr - bei 15.000 Euro und die Premium-Bühnenloge bei 19.000 Euro. Dafür genießt man mittig gelegen, einen tollen Blick auf die Eröffnung des Balls.

Um 00.19 Uhr machte Sharon Stone sich auf den Weg zurück ins Hotel Sacher. © Fuhrich

Teurer wurden hingegen die meist ausverkauften Ranglogen. Bisher schlugen sich diese mit 26.000 Euro zu Buche. Ab sofort kosten sie 27.000 Euro. Um ein Vorkaufsrecht für diese zu erhalten, muss man Donator der Staatsoper werden, was pro Jahr auf 33.000 Euro kommt (2026 noch 30.000 Euro). Der Betrag kommt der Förderung junger Künstler zu Gute. Somit kommt eine Rangloge mit Vorkaufsrecht auf stolze 60.000 Euro.

Partystimmung in der Staatsoper. © Andreas Tischler

Der Ticketverkauf für den Ball 2027 wird erneut gestaffelt gestaltet und die Möglichkeit für den Erwerb "einfacher" Eintrittskarten mittels Verlosung geregelt. Erst nach der Verlosung für den Erwerb "einfacher" Eintrittskarten wird es eine Bestellmöglichkeit für Eintrittskarten in Verbindung mit Tischplätzen geben. Interessenten können Sie sich vom 1. - 5. Juni 2026 über das Anmeldeformular unter www.opernball.at/karten/ kostenlos für die Verlosung anmelden. Die Möglichkeit zum Kartenkauf wird dann per Zufall unter Ausschluss der Öffentlichkeit unter allen an der Verlosung teilnehmenden Personen zugeteilt.

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Man darf somit auch gespannt sein, wie sich die Preise für Getränke und Essen im kommenden Jahr entwickeln werden. Schnäppchen wird es sicher keines.