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Kult-Sendung vor Aus

ORF will "Millionenshow" einsparen

Mr Millionenshow: Armin Assinger © ORF
Dem ORF steht schon im kommenden Jahr ein enormes Spar-Programm bevor. Auf der möglichen Streichliste sollen auch beliebte Formate wie die "Millionenshow" mit Armin Assinger stehen.
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Der ORF kommt weiterhin nicht zur Ruhe. Wenige Tage vor der Wahl zum neuen ORF-Chef am 11. Juni sorgt nun die nächste Meldung am Küniglberg für Aufregung.

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Hintergrund ist, dass die Regierung mit dem neuen Doppelbudget auch beim ORF ordentlich sparen möchte. So könnte man am Küniglberg schon ab dem kommenden Jahr kolportierte 85 Millionen Euro einsparen müssen. Erst vor wenigen Tagen zeigte sich Thurnher über von der Regierung gewälzte Sparüberlegungen in Höhe von 80 bis 90 Mio. Euro pro Jahr alarmiert. Diese würden an den "Grundfesten" des ORF rütteln.

Viele bekannte Gesichter zittern um ihre Zukunft, allerdings sollten weniger die ORF-Angestellten vor dem Aus stehen, sondern vielmehr extern produzierte Formate. Denn drastische Einschnitte müssen laut Stiftungsratsbeschluss mit der kommenden Geschäftsführung abgesprochen werden, ansonsten drohen rechtliche Konsequenzen.

Beliebte Quiz-Sendungen auf Streichliste

Wie der Kurier berichtet, sollen vor allem beliebte Quiz-Formate auf der geheimen Streichliste am Küniglberg stehen. Allen voran die "Millionenshow" mit Armin Assinger.

2000 feierte das beliebte Rate-Format mit Moderator Rainhard Fendrich Premiere. Seit 2002 führt Armin Assinger durch die in Köln produzierte Sendung. Der Kärntner Ex-Ski-Star könnte nun 2027 nach 25 Jahren die letzte Sendung moderieren.

Zwei Quiz-Sendungen vor dem Aus

Bereits fix ist das Ende der Vorabend-Quizze "Q1" mit Oliver Polzer und "Smart10" mit Caroline Athnasiadis. Dies dürfte der ORF dem Bericht zufolge den Produzenten der Shows bereits kommuniziert haben.

ACHTUNG: SPERRFRIST FÜR FERNSEHEN, RADIO, INTERNET, TELETEXT BIS FREITAG, 8. APRIL 2022, 6.00 UHR BEACHTEN!: "Caroline Athanasiadis moderiert ab 25. April neues ORF-1-Vorabendquiz "Smart10: Das Quiz mit den zehn Möglichkeiten"", "Kandidatinnen und Kandidaten gesucht!." Ab 25. April 2022 wird der Vorabend von ORF 1 um ein spannendes Quiz reicher! Bei "Smart10: Das Quiz mit den zehn Möglichkeiten" führen wochentags um 17.55 Uhr Allgemeinwissen, gutes Teamwork, Taktik und Risikoeinschätzung zum Erfolg. Zwei Zweierteams treten im Wissenscheck bei Moderatorin Caroline Athanasiadis gegeneinander an, sie müssen pro Frage abwechselnd bis zu zehn Optionen richtig lösen - das heißt, zehn Antworten auf die Frage finden, sie mit Ja/Nein beantworten oder sie in die richtige Reihenfolge bringen. Die Fragen beziehen sich dabei auf die unterschiedlichsten Wissensgebiete und Themen. Nur das beste Team bekommt am Ende der Sendung das erspielte Geld und stellt sich in der nächsten Folge neuen Herausforderinnen und Herausforderern.Im Bild: Caroline Athanasiadis. - Veroeffentlichung fuer Pressezwecke honorarfrei ausschliesslich fuer die redaktionelle Berichterstattung in Zusammenhang mit Sendungen oder Veranstaltungen des ORF. Foto: ORF/Roman Zach-Kiesling. Andere Verwendung honorarpflichtig und nur nach schriftlicher Genehmigung der ORF-Fotoredaktion. Copyright: ORF, Wuerzburggasse 30, A-1136 Wien, Tel. +43-(0)1-87878-13606
Smart10 mit Caroline Athanasiadis steht vor dem Aus. © ORF

Die Einsparungen könnten vor allem den Sport- und Unterhaltungsbereich treffen. Wie oe24 bereits berichtete, wird zukünftig auf die Highlight-Sendung der Bundesliga verzichtet.

Auch die Zukunft der legendären Sendung "Sport am Sonntag" könnte den brutalen Sparplänen zum Opfer fallen.

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