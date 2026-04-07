Wolfgang Fellner veröffentlicht Autobiografie: „ÖSTERREICH LIVE“ über 50 Jahre Politik und Medien

Anlässlich des Jubiläums „20 Jahre ÖSTERREICH“ veröffentlicht ÖSTERREICH-Herausgeber Wolfgang Fellner im Mai seine Autobiografie „ÖSTERREICH LIVE“

Das über 300 Seiten starke Buch wirft einen Blick hinter die Kulissen der Politik, der Prominenten und der Medien in Österreich. Es beschreibt nicht nur die Geschichte der von Wolfgang Fellner gegründeten Medien - von RENNBAHN-EXPRESS über BASTA, NEWS und WOMAN bis zu ÖSTERREICH, OE24 und oe24.TV - sondern auch Fellners Erlebnisse, Begegnungen und Interviews mit den wichtigsten heimischen Politikern und Prominenten.

+++ HIER das Buch vorbestellen +++

© oe24

Ein Stück Zeitgeschichte mit allen Politikern, Prominenten und Medien

Wolfgang Fellner: „Ich habe versucht, ein Stück Zeitgeschichte mit den Beobachtungen eines Medienmachers zu erzählen, und ich berichte, wie ich Politiker und Stars aus drei Generationen - von 1968 bis heute - erlebt habe. Dabei verrate ich viele Geheimnisse und Backstage-Stories, die bisher vielen sicher nicht bekannt waren.“

Das Buch beschreibt etwa, wie Bruno Kreisky an BASTA den Noricum-Waffendeal verraten hat; wie Fred Sinowatz Fellner wegen der Enthüllung des Regierungsbunkers verhaften ließ; warum Sebastian Kurz Türkis-Blau wirklich platzen ließ; oder wie HC Strache in den wirtschaftlichen Ruin abstürzte. Es erzählt aber auch die Entstehung des Austro-Pop mit Ambros, Danzer, Fendrich und Falco und wirft einen - teils sehr amüsanten - Blick hinter die Kulissen der heimischen „Society“ von Niki Lauda bis Richard Lugner.

© oe24

Ein Blick hinter die Kulissen von Politik und Medien über drei Generationen

Wolfgang Fellner: „Ich möchte allen Lesern den Blick hinter die Kulissen meiner Medien - von NEWS bis oe24.TV - aber auch aller anderen Medien - von Krone bis ORF - ermöglichen, zugleich aber auch die Porträts aller wichtigen Politiker und österreichischen Persönlichkeiten präsentieren. Es ist ein Buch, das drei Generationen - der RENNBAHN-EXPRESS-Generation, der NEWS-Generation und der oe24-Generation - viele Top-secret-Informationen zu ihrer Geschichte und ihren Geschichten liefert.“

Ab 6. Mai in allen Buchhandlungen, Trafiken, Supermärkten und Online

Das Buch "ÖSTERREICH LIVE“ wird in drei Ausgaben erscheinen:

In der klassischen Hardcover-Ausgabe mit mehr als 300 Seiten für alle Buchhandlungen um 26,50 Euro.



In einer handlichen Magazin-Ausgabe mit 200 Seiten für alle Trafiken und Supermärkte um nur 19,50 Euro.



Und in einer aufwändigen XXL-Großformat-Ausgabe mit über 500 Fotos und Titelseiten um 46,50 Euro.